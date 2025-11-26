La reacción de Mariano Rajoy ante el juego de calificar a los políticos: "Si lo sé, no vengo"

Este miércoles, el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha sido entrevistado por Susanna Griso en Espejo Público, donde ha repasado temas de actualidad, sin pelos en la lengua, pero también ha jugado a poner definiciones a los líderes políticos. Rajoy comenzó la entrevista destacando su visión sobre el debate político: “No hay que recurrir nunca al insulto, hay que ser elegante en las formas”, aseguró, recordando la importancia del respeto en la vida pública.

Rajoy define a los políticos

Durante el programa, la presentadora Lorena García, quiso poner a prueba al expresidente y le pidió que definiera con una sola palabra a varios políticos. En el caso de Yolanda Díaz, Rajoy fue contundente: “Definida en cero palabras, cero palabras”. Respecto a Santiago Abascal, el expresidente opinó que es un “extremista”, mientras que definió a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso como: “estupenda”. Sobre el actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, Rajoy fue más cauto: “No quiero tener más enemigos de los que ya tengo, pero podría definirle la palabra ‘disuelve’ a Sánchez, mejor no entro en más detalles”.

"Si lo sé, no vengo"

En cuanto a otros líderes políticos, Rajoy se refirió a Aitor Esteban con un particular “Aaaiiiitor”, mientras que para el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, le definió diciendo que es un: “Presidente”. El expresidente Rajoy cerró el juego con humor: “Creo que he cumplido bastante bien con este juego. Alguna licencia me tenía que tomar, si llego a saber que me hacen este juego no vengo”, dijo entre risas.

