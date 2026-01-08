Última actualización del estado de salud de Sara Carbonero: "Podría pasar pronto a planta pero sigue en la UCI"

La preocupación por la salud de la periodista Sara Carbonero se extendió rápidamente tras conocerse que había sido hospitalizada de urgencia en Lanzarote. Ante la gravedad de su estado fue intervenida de urgencia e ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos del centro.

Tras la incertidumbre, desde el entorno de Sara han salido a transmitir algo de calma. La periodista Déborah Sabina informaba desde las puertas del hospital que personas cercanas a Carbonero han desvinculado este último problema de salud con el cáncer del que fue diagnosticada en 2019, y que hizo que se encendieran todas las alarmas en un primer momento.

Su amiga, la también periodista, Isabel Jiménez rehusaba realizar declaraciones pero las buenas noticias comenzaban a aparecer, aunque desde la prudencia, dado que continúa en la UCI: "Podría pasar planta en cualquier momento, y es que evoluciona favorablemente después de esa operación", afirmaba Déborah.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.