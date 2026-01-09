El regreso de María José Campanario a la televisión: "Tiene asumido que ella es la mala de España"

María José Campanario ha contado en 'El Hormiguero' cómo ha sido su experiencia como concursante de 'El Desafío'. La mujer de Jesulín de Ubrique ha superado retos increíbles que la han puesto al límite e incluso han terminado llevándola al hospital en algunas ocasiones.

María José sufre fibromialgia. Una enfermedad que le condiciona su día a día. "Vivo con dolor todos los días", confiesa. Mantiene que para afrontar esta enfermedad solo encuentra dos estrategias: "o tiras para adelante o te apartas un poco y dejas las cosas paradas". Reconoce que haber grabado el programa ha sido duro y ha tenido que hacer un esfuerzo físico extremo para superar muchas pruebas.

Pese al sobresfuerzo no se ha desanimado porque asegura que cuando se compromete a algo lo hace hasta el final. "Si no, no me comprometo". Después de participar en el programa María José ha pasado por el quirófano y se ha operado de los dos hombros. Posteriormente ha pasado también una neumonía. "Espero que el año vaya mejor", bromeaba junto a Pablo Motos.

"Ha entrado en 'El Desafío' para superarse a sí misma"

Sergio Pérez, periodista y colaborador de Espejo Público, mantiene que el objetivo de María José Campanario entrando en el programa era el de superare a ella misma. "En una ocasión nos confesó a al prensa que tenía asumido que ella era la mala de España. Podemos conocer ahora a una María José que se abre en canal y se supera a sí misma".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.