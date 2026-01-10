Antena3
Mejores momentos | Programa 1

Las lágrimas de Pilar Rubio ante la prueba de Patricia Conde: “Lo he pasado muy mal”

La reina de los desafíos no ha podido contener el llanto al ver el peligro al que se ha expuesto su amiga en la maniobra extrema a la que se ha enfrentado.

Carmen Pardo
Publicado:

Patricia Conde ha salido a por todas en su reto en el primer programa de El Desafío. La presentadora ha protagonizado una espectacular maniobra extrema conduciendo que ha dejado al plató sin aliento.

La tensión de Patricia Conde en la maniobra extrema

Pilar Rubio lo ha pasado muy mal viendo la prueba y no ha podido evitar las lágrimas, “Ay Pili no que me ponga a llorar yo”, le decía Patricia Conde a su excompañera mientras iba a abrazarla.

“Lo he pasado muy mal, porque parecía que se iba a caer todo el rato”, ha confesado Pilar Rubio entre sollozos. “A Patricia le tengo un cariño especial” ha confesado la emocionada miembro del jurado.

Pilar Rubio ha pedido a la dirección del programa que no le pongan pruebas así a la concursante, “os habéis pasado”, ha afirmado la miembro del jurado.

Las lágrimas de Pilar Rubio ante la prueba de Patricia Conde: “Lo he pasado muy mal”

Mejores momentos | Programa 1

El zasca de Eva Soriano a Roberto Leal: “El día que quieras que seamos archienemigos podríamos competir”

Willy Bárcenas se ha convertido en el primer ganador de la sexta edición de El Desafío tras su heroica apnea que le ha otorgado los tres dieces del jurado.

