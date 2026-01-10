Las lágrimas de Pilar Rubio ante la prueba de Patricia Conde: “Lo he pasado muy mal”

Patricia Conde ha salido a por todas en su reto en el primer programa de El Desafío. La presentadora ha protagonizado una espectacular maniobra extrema conduciendo que ha dejado al plató sin aliento.

Pilar Rubio lo ha pasado muy mal viendo la prueba y no ha podido evitar las lágrimas, “Ay Pili no que me ponga a llorar yo”, le decía Patricia Conde a su excompañera mientras iba a abrazarla.

“Lo he pasado muy mal, porque parecía que se iba a caer todo el rato”, ha confesado Pilar Rubio entre sollozos. “A Patricia le tengo un cariño especial” ha confesado la emocionada miembro del jurado.

Pilar Rubio ha pedido a la dirección del programa que no le pongan pruebas así a la concursante, “os habéis pasado”, ha afirmado la miembro del jurado.