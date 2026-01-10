Mejores momentos | Programa 1
María José Campanario se derrumba ante el abrazo de Jesulín de Ubrique: “Esta mujer no tiene límites”
La concursante no ha podido contener las lágrimas ante el gesto de cariño protagonizado por su marido tras su fatal desenlace en su desafío.
María José Campanario se ha enfrentado a una difícil prueba para debutar en El Desafío. La concursante ha experimentado la frustración cuando apenas le quedaba una silla para terminar su reto y toda la prueba se le ha venido abajo haciéndola fracasar en su desafío.
Tras ese momento, Roberto Leal ha pedido que entrara Jesús Janeiro al plató para dar un fuerte abrazo a su mujer.
María José Campanario no ha podido contener las lágrimas y se ha derrumbado en los brazos de su marido tras la tensión que ha vivido en su primer reto.
“No pasa nada”, le ha animado Jesulín de Ubrique a su mujer al verla rota por la rabia. “Esta mujer no tiene límites”, ha asegurado el torero en El Desafío ante el valor que ha demostrado María José Campanario.
