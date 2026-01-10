Antena3
María José Campanario se derrumba ante el abrazo de Jesulín de Ubrique: “Esta mujer no tiene límites”

La concursante no ha podido contener las lágrimas ante el gesto de cariño protagonizado por su marido tras su fatal desenlace en su desafío.

Carmen Pardo
María José Campanario se ha enfrentado a una difícil prueba para debutar en El Desafío. La concursante ha experimentado la frustración cuando apenas le quedaba una silla para terminar su reto y toda la prueba se le ha venido abajo haciéndola fracasar en su desafío.

La rabia de María José Campanario al caer de la torre de sillas con fuego

Tras ese momento, Roberto Leal ha pedido que entrara Jesús Janeiro al plató para dar un fuerte abrazo a su mujer.

María José Campanario no ha podido contener las lágrimas y se ha derrumbado en los brazos de su marido tras la tensión que ha vivido en su primer reto.

“No pasa nada”, le ha animado Jesulín de Ubrique a su mujer al verla rota por la rabia. “Esta mujer no tiene límites”, ha asegurado el torero en El Desafío ante el valor que ha demostrado María José Campanario.

Willy Bárcenas habla de su experiencia en El Desafío: "Me ha cambiado la vida"

Willy Bárcenas habla de su experiencia en El Desafío y descubre las primeras imágenes: "Me ha cambiado la vida"

El espíritu de superación de Willy Bárcenas en la apnea y la frustración de María José Campanario
Crónica | Programa 1

El espíritu de superación de Willy Bárcenas en la apnea y la frustración de María José Campanario

Los concursantes han superado con creces cualquier expectativa en sus retos en el estreno de la sexta temporada de El Desafío.

Willy Bárcenas gana el primer programa de El Desafío con pleno de dieces

Willy Bárcenas gana el primer programa de El Desafío con pleno de dieces

La emoción de Willy Bárcenas con sus 4:01 minutos en la apnea de El Desafío

La emoción de Willy Bárcenas con sus 4:01 minutos en la apnea de El Desafío: “Ha sido una lucha conmigo mismo”

El flow de José Yélamo en la coreografía sobre rampas

El flow de José Yélamo en la coreografía sobre rampas

