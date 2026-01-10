Olivia de Borbón repasa desde el litigio con su hermano a la polémica con Isabel Preysler: "En el momento dolió"

2025 ha sido un año duro para Olivia de Borbón, marcado, sobre todo, por la muerte de su padre, Francisco de Borbón y Escasany, el pasado 20 de mayo.

Durante los siguientes meses trascendió que la pariente del rey Felipe había solicitado oficialmente el título nobiliario de su padre, lo que la enfrentó a su hermano, Francisco de Borbón Von Hardenberg, que se pensaba que heredaría el Ducado de Sevilla,.

No obstante, la socialité se adelantaba y movía ficha amparándose en la Ley de Igualdad de Títulos Nobiliarios, que establece que debe heredar el primogénito sin distinción de sexo.

Junto a esta polémica, Olivia quedó muy decepcionada con Isabel Preysler tras mencionar a su madre en sus memorias.

Olivia de Borbón en el funeral de su padre, Francisco de Borbón | Gtres

Este fin de semana, Olivia de Borbón ha reaparecido para ver en la presentación de la nueva colección de Rocío Peralta y al ser preguntada sobre el litigio que tiene con su hermano, confesaba que "yo no me enfado nunca, no tengo nada que decir porque por el momento está como está y no tengo nada más que añadir ni que quitar ni nada" .

Además, explicaba a los medios que "eso no está en mis manos" y que "cuando llegue el momento y crea que sea la oportunidad, pues seguramente hablaré", pero "ahora mismo estoy muy tranquila".

Olivia de Borbón | Gtres

En cuanto a su polémica con Isabel Preysler, Olivia sí que se pronunció al asegurar que no hay "ninguna polémica", aunque reconocía que "en el momento dolió, cada uno hace y deshace lo que quiera, pero cuando no están las personas aludidas ya en este mundo para defenderse es un poco feo".

Cabe recordar que la Preysler afirmó en sus memorias que su madre fue quien se chivó de que la socialité había iniciado un romance secreto con el Marqués de Griñón.