El complicado arranque de 2026 de Manu en Pasapalabra: sufre en la Silla Azul y no logra vencer a Rosa

Año nuevo, vida nueva. Eso es lo que dicen, ¿verdad? Pues para Manu, este comienzo de 2026 está siendo algo complicado, tal vez una de sus peores etapas en sus más de 400 programas en Pasapalabra.

El veterano concursante, acostumbrado a ser un martillo pilón que arrasa a su paso, cerró el año 2025 con una Silla Azul de auténtica pesadilla: estuvo a nada de despedirse del programa sin comerse las uvas, pero se rehízo para seguir en Pasapalabra un día más.

Este susto se quedó en anécdota, pero lo que no sabíamos es que, con el nuevo año, veríamos una de las peores caras de Manu. El madrileño está afrontando una mala racha nunca antes vista, incapaz de ganar a Rosa en El Rosco.

Solo van cinco programas de Pasapalabra en 2026, pero todos han acabado de la misma manera: Manu pintado de azul, y Rosa como naranja indiscutible tras dos empates y tres victorias de la coruñesa.

Mientras que no pudo vencer a Rosa en los dos primeros Roscos del año, encontró una pequeña tregua en los dos siguientes, dos tablas que le daban algo de aire para evitar un día más la Silla Azul. En el último, un tempranero fallo en la primera vuelta fue un lastre de cara a intentar un tercer empate seguido que no llegó ante la jugada magistral de Rosa.

Los concursantes de Pasapalabra suelen tener, en algún momento de sus etapas, alguna mala racha de este tipo. Y en sus más de 400 programas, a Manu le ha tocado afrontar uno de sus peores momentos. ¿Podrá salir pronto de este bucle y firmar su primera victoria del año frente a Rosa?