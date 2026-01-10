Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

La cuesta de enero

El complicado arranque de 2026 de Manu en Pasapalabra: sufre en la Silla Azul y no logra vencer a Rosa

El madrileño terminó el 2025 con un susto en la Silla Azul, una pesadilla que se está alargando en este nuevo año en sus duelos con Rosa.

El arte de Manu con su poema asombra a los invitados de Pasapalabra: “Estoy a vuestra Mercé”

Publicidad

Julián López
Publicado:

Año nuevo, vida nueva. Eso es lo que dicen, ¿verdad? Pues para Manu, este comienzo de 2026 está siendo algo complicado, tal vez una de sus peores etapas en sus más de 400 programas en Pasapalabra.

El veterano concursante, acostumbrado a ser un martillo pilón que arrasa a su paso, cerró el año 2025 con una Silla Azul de auténtica pesadilla: estuvo a nada de despedirse del programa sin comerse las uvas, pero se rehízo para seguir en Pasapalabra un día más.

Manu, a punto de no tomarse las uvas en Pasapalabra: susto y campanada en la Silla Azul

Este susto se quedó en anécdota, pero lo que no sabíamos es que, con el nuevo año, veríamos una de las peores caras de Manu. El madrileño está afrontando una mala racha nunca antes vista, incapaz de ganar a Rosa en El Rosco.

Solo van cinco programas de Pasapalabra en 2026, pero todos han acabado de la misma manera: Manu pintado de azul, y Rosa como naranja indiscutible tras dos empates y tres victorias de la coruñesa.

Mientras que no pudo vencer a Rosa en los dos primeros Roscos del año, encontró una pequeña tregua en los dos siguientes, dos tablas que le daban algo de aire para evitar un día más la Silla Azul. En el último, un tempranero fallo en la primera vuelta fue un lastre de cara a intentar un tercer empate seguido que no llegó ante la jugada magistral de Rosa.

Rosa convierte el tiempo en oro: da un golpe magistral para ganar en El Rosco

Los concursantes de Pasapalabra suelen tener, en algún momento de sus etapas, alguna mala racha de este tipo. Y en sus más de 400 programas, a Manu le ha tocado afrontar uno de sus peores momentos. ¿Podrá salir pronto de este bucle y firmar su primera victoria del año frente a Rosa?

Antena 3» Programas» Pasapalabra» Noticias

Publicidad

Programas

El arte de Manu con su poema asombra a los invitados de Pasapalabra: “Estoy a vuestra Mercé”

El complicado arranque de 2026 de Manu en Pasapalabra: sufre en la Silla Azul y no logra vencer a Rosa

El zasca de Eva Soriano a Roberto Leal

El zasca de Eva Soriano a Roberto Leal: “El día que quieras que seamos archienemigos podríamos competir”

Willy Bárcenas tras ganar el primer programa de El Desafío

Willy Bárcenas tras ganar el primer programa de El Desafío: "Lo he dado todo, no podía aguantar ni un segundo más en la apnea"

La ruleta de la suerte noche
AVANCE

Hasta 100.000 euros en La ruleta de la suerte noche: “Hay una combinación que me encanta: entretenimiento y dinero”

¿Verdadero o falso? Roberto Leal y Mercedes, sin filtros tras su viaje a Estambul
Secretos del viaje

¿Verdadero o falso? Roberto Leal y Mercedes, sin filtros tras su viaje a Estambul

El truco infalible de Arguiñano para hacer unos "crepes hermosos"
¡Toma nota!

El truco infalible de Arguiñano para hacer unos "crepes hermosos"

Karlos Arguiñano ha elaborado unos crepes en un abrir y cerrar de ojos. ¿Sabes dónde está el truco?

María José Campanario se derrumba ante el abrazo de Jesulín de Ubrique: “Esta mujer no tiene límites”
Mejores momentos | Programa 1

María José Campanario se derrumba ante el abrazo de Jesulín de Ubrique: “Esta mujer no tiene límites”

La concursante no ha podido contener las lágrimas ante el gesto de cariño protagonizado por su marido tras su fatal desenlace en su desafío.

Willy Bárcenas y Roberto Leal, en El Desafío

El Desafío vuelve insuperable: pulveriza a la competencia como el estreno de prime time más visto de la temporada

Rebajas

Gabriela, adicta a las compras y 'víctima' de las rebajas: "He llegado a pedir un crédito de 3.000 euros para comprarme un bolso"

El espíritu de superación de Willy Bárcenas en la apnea y la frustración de María José Campanario

El espíritu de superación de Willy Bárcenas en la apnea y la frustración de María José Campanario

Publicidad