Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

¡Toma nota!

El truco infalible de Arguiñano para hacer unos "crepes hermosos"

Karlos Arguiñano ha elaborado unos crepes en un abrir y cerrar de ojos. ¿Sabes dónde está el truco?

El truco infalible de Arguiñano para hacer unos "crepes hermosos"

Publicidad

Si eres de los que se te resisten los crepes, estás en el lugar correcto porque después de ver el vídeo no habrá merienda como esta que se te resista.

Karlos Arguiñano ha elaborado unos crepes con ingredientes sencillos y en un abrir y cerrar de ojos.

Ingredientes para la masa de los crepes
Ingredientes para la masa de los crepes | antena3.com

El cocinero los ha rellenado de pavo y verduras, pero tú los puedes hacer como prefieras.

Desde luego, estos crepes podrían ser una rica merienda rellenos de chocolate, mermelada o frutas. Así que toma nota y disfruta.

Karlos Arguiñano: aporta un sabor suave y cremoso a tus recetas con la salsa fácil y rápida de avellanas

Karlos Arguiñano: aporta un sabor suave y cremoso a tus recetas con la salsa fácil y rápida de avellanas

Antena 3» Programas» Cocina abierta de Karlos Arguiñano» Los trucos de Arguiñano

Publicidad

Programas

La ruleta de la suerte noche

Hasta 100.000 euros en La ruleta de la suerte noche: “Hay una combinación que me encanta: entretenimiento y dinero”

¿Verdadero o falso? Roberto Leal y Mercedes, sin filtros tras su viaje a Estambul

¿Verdadero o falso? Roberto Leal y Mercedes, sin filtros tras su viaje a Estambul

El truco infalible de Arguiñano para hacer unos "crepes hermosos"

El truco infalible de Arguiñano para hacer unos "crepes hermosos"

María José Campanario se derrumba ante el abrazo de Jesulín de Ubrique: “Esta mujer no tiene límites”
Mejores momentos | Programa 1

María José Campanario se derrumba ante el abrazo de Jesulín de Ubrique: “Esta mujer no tiene límites”

Willy Bárcenas y Roberto Leal, en El Desafío
Arrasa en su estreno

El Desafío vuelve insuperable: pulveriza a la competencia como el estreno de prime time más visto de la temporada

Rebajas
Lo vemos

Gabriela, adicta a las compras y 'víctima' de las rebajas: "He llegado a pedir un crédito de 3.000 euros para comprarme un bolso"

Nunca pensó que las rebajas podrían hacerle tanto daño, pero detrás de aquella sensación de euforia inmediata, hubo un malestar que le dejó sin dinero y reflejo su gran problema: la adicción a las compras.

El espíritu de superación de Willy Bárcenas en la apnea y la frustración de María José Campanario
Crónica | Programa 1

El espíritu de superación de Willy Bárcenas en la apnea y la frustración de María José Campanario

Los concursantes han superado con creces cualquier expectativa en sus retos en el estreno de la sexta temporada de El Desafío.

Willy Bárcenas gana el primer programa de El Desafío con pleno de dieces

Willy Bárcenas gana el primer programa de El Desafío con pleno de dieces

La emoción de Willy Bárcenas con sus 4:01 minutos en la apnea de El Desafío

La emoción de Willy Bárcenas con sus 4:01 minutos en la apnea de El Desafío: “Ha sido una lucha conmigo mismo”

El flow de José Yélamo en la coreografía sobre rampas

El flow de José Yélamo en la coreografía sobre rampas

Publicidad