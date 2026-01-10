El truco infalible de Arguiñano para hacer unos "crepes hermosos"

Si eres de los que se te resisten los crepes, estás en el lugar correcto porque después de ver el vídeo no habrá merienda como esta que se te resista.

Karlos Arguiñano ha elaborado unos crepes con ingredientes sencillos y en un abrir y cerrar de ojos.

Ingredientes para la masa de los crepes | antena3.com

El cocinero los ha rellenado de pavo y verduras, pero tú los puedes hacer como prefieras.

Desde luego, estos crepes podrían ser una rica merienda rellenos de chocolate, mermelada o frutas. Así que toma nota y disfruta.