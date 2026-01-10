¡Toma nota!
El truco infalible de Arguiñano para hacer unos "crepes hermosos"
Karlos Arguiñano ha elaborado unos crepes en un abrir y cerrar de ojos. ¿Sabes dónde está el truco?
Si eres de los que se te resisten los crepes, estás en el lugar correcto porque después de ver el vídeo no habrá merienda como esta que se te resista.
Karlos Arguiñano ha elaborado unos crepes con ingredientes sencillos y en un abrir y cerrar de ojos.
El cocinero los ha rellenado de pavo y verduras, pero tú los puedes hacer como prefieras.
Desde luego, estos crepes podrían ser una rica merienda rellenos de chocolate, mermelada o frutas. Así que toma nota y disfruta.
