El zasca de Eva Soriano a Roberto Leal: “El día que quieras que seamos archienemigos podríamos competir”

El humor está presente en cada gala de El Desafío y así lo han demostrado Roberto Leal y Eva Soriano en su rifirrafe.

El presentador de El Desafío ha definido a la humorista como su archienemiga durante la presentación que ha hecho en el programa. Un calificativo que no se ha quedado sin respuesta por parte de Eva Soriano.

“El día que quiera que seamos archienemigos podríamos competir”, le ha respondido Eva Soriano lanzando esa propuesta a Roberto Leal.

El presentador ha cogido al vuelo las palabras de la concursante, “mala cosa me ha dicho a mí, quedan doce programas”, le ha asegurado Leal a Eva Soriano.

¿Se verán las caras la concursante y el presentador en un duelo?