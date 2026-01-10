Antena3
Mejores momentos | Programa 1

El zasca de Eva Soriano a Roberto Leal: "El día que quieras que seamos archienemigos podríamos competir"

La concursante le ha lanzado un dardo al presentador de El Desafío tras la presentación que Roberto Leal ha hecho en el programa.

  • Juan del Val: “En este programa se llora mucho, pero no pensaba que íbamos a empezar tan pronto”

Carmen Pardo
El humor está presente en cada gala de El Desafío y así lo han demostrado Roberto Leal y Eva Soriano en su rifirrafe.

El presentador de El Desafío ha definido a la humorista como su archienemiga durante la presentación que ha hecho en el programa. Un calificativo que no se ha quedado sin respuesta por parte de Eva Soriano.

“El día que quiera que seamos archienemigos podríamos competir”, le ha respondido Eva Soriano lanzando esa propuesta a Roberto Leal.

El presentador ha cogido al vuelo las palabras de la concursante, “mala cosa me ha dicho a mí, quedan doce programas”, le ha asegurado Leal a Eva Soriano.

¿Se verán las caras la concursante y el presentador en un duelo?

El zasca de Eva Soriano a Roberto Leal: “El día que quieras que seamos archienemigos podríamos competir”

La concursante no ha podido contener las lágrimas ante el gesto de cariño protagonizado por su marido tras su fatal desenlace en su desafío.

