Paula Fraga, abogada, denuncia que su imagen ha sido manipulada con IA para aparecer desnuda: "Es absolutamente degradante"

La inteligencia artificial no para de crecer. Cualquier persona que haya compartido fotos en las redes sociales puede ser una víctima y ahora, se están usando esta herramienta para desnudar y sexualizar imágenes, sobre todo de mujeres, sin su consentimiento. Hemos hablado con la abogada Paula Fraga denuncia que su imagen ha sido utilizada para crear imágenes.

Paula Fraga: "Me pusieron en Bikini"

Paula cuenta en el programa que " nivel personal" se sintió fatal porque "es absolutamente degradante y humillante". Señala que esto "se lo pueden hacer a cualquiera", pero que particularmente con su perfil, un persona que denuncia constante la violencia sexual y siempre habla de casos mediáticos de pornografía y explotación sexual infantil.

En su caso, primero "me pusieron en bikini sin mi consentimiento"

Además tal y como nos cuenta, los usuarios "les daban unas órdenes específicas de forma que mi imagen quedaba absolutamente sexualizada, eran humillantes y eran degradantes, las posturas... al final lo que están haciendo es generar un contenido pornográfico sin consentimiento y en el dignidad".

Según Paula, el objetivo que tienen con este tipo de campañas es "pulsar del debate público y de las redes sociales" para que "no hagamos uso de las redes sociales de la forma que queramos y de limitar nuestra libertad en redes sociales". Está claro que es un fórmula que puede funcionar con algunas mujeres porque "tú subes una foto tuya o en el caso de mujeres que estamos en el debate público, solo tienen que poner a nuestro nombre en Google y ya con cualquier imagen pueden hacer eso"

La abogada lo denunció "a través de Twitter, pero además también lo he denunciado en comisaría" porque estos actos "deben ser reprochables a nivel penal" aunque también "puede haber una vía civil", pero Paula asegura que en todo caso necesita una "regulación específica".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.