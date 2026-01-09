Antena3
Paula Fraga, abogada, denuncia que su imagen ha sido manipulada con IA para aparecer desnuda: "Es absolutamente degradante"

Se está utilizando la inteligencia artificial para desnudar y sexualizar imágenes, sobre todo de mujeres, sin su consentimiento. Hemos hablado con la abogada Paula Fraga denuncia que su imagen ha sido utilizada para crear imágenes.

Montajes de desnudos con IA.

Ana Pizarroso
La inteligencia artificial no para de crecer. Cualquier persona que haya compartido fotos en las redes sociales puede ser una víctima y ahora, se están usando esta herramienta para desnudar y sexualizar imágenes, sobre todo de mujeres, sin su consentimiento. Hemos hablado con la abogada Paula Fraga denuncia que su imagen ha sido utilizada para crear imágenes.

Paula Fraga: "Me pusieron en Bikini"

Paula cuenta en el programa que " nivel personal" se sintió fatal porque "es absolutamente degradante y humillante". Señala que esto "se lo pueden hacer a cualquiera", pero que particularmente con su perfil, un persona que denuncia constante la violencia sexual y siempre habla de casos mediáticos de pornografía y explotación sexual infantil.

En su caso, primero "me pusieron en bikini sin mi consentimiento"

Además tal y como nos cuenta, los usuarios "les daban unas órdenes específicas de forma que mi imagen quedaba absolutamente sexualizada, eran humillantes y eran degradantes, las posturas... al final lo que están haciendo es generar un contenido pornográfico sin consentimiento y en el dignidad".

Según Paula, el objetivo que tienen con este tipo de campañas es "pulsar del debate público y de las redes sociales" para que "no hagamos uso de las redes sociales de la forma que queramos y de limitar nuestra libertad en redes sociales". Está claro que es un fórmula que puede funcionar con algunas mujeres porque "tú subes una foto tuya o en el caso de mujeres que estamos en el debate público, solo tienen que poner a nuestro nombre en Google y ya con cualquier imagen pueden hacer eso"

La abogada lo denunció "a través de Twitter, pero además también lo he denunciado en comisaría" porque estos actos "deben ser reprochables a nivel penal" aunque también "puede haber una vía civil", pero Paula asegura que en todo caso necesita una "regulación específica".

Susanna Griso en Espejo Público.
