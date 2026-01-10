Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: El miedo lleva a Isabel a replantearse su declaración contra Gabriel

En el próximo capítulo de Sueños de libertad....

Marta descubrirá que Maríale ha robado su diario y se lo contará a Andrés que no dudará en enfrentarse a su mujer pidiéndole explicaciones.

Por otro lado, Begoña se enfrentará a Gabriel. No va a permitir que vuelva a amenazarla con llevarse a Julia.

Además, Joaquín y su familia seguirán muy preocupados por Gema. Tendrá mucho miedo de decirle que ha perdido a su bebé, si sobrevive...

Maripaz se presenta por sorpresa en la colonia austando a Claudia. ¿Le hará algo?

Isabel volverá a hablar con Andrés y le dirá que tiene dudas de si debe declarar en contra de Gabriel. Ha sido despedida de su trabajo y sabe que él está detrás de todo. ¿Se replanteará su decisión?

Y Gabriel le hará chantaje a Damián: le entregará el diario de Marta, a cambio de que le venda todas sus acciones de la empresa.

