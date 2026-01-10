Avance
Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: El miedo lleva a Isabel a replantearse su declaración contra Gabriel
La joven le cuenta a Andrés que ha sido despedida de su trabajo por culpa de Gabriel y que ahora tiene miedo de declarar en su contra.
En el próximo capítulo de Sueños de libertad....
Marta descubrirá que Maríale ha robado su diario y se lo contará a Andrés que no dudará en enfrentarse a su mujer pidiéndole explicaciones.
Por otro lado, Begoña se enfrentará a Gabriel. No va a permitir que vuelva a amenazarla con llevarse a Julia.
Además, Joaquín y su familia seguirán muy preocupados por Gema. Tendrá mucho miedo de decirle que ha perdido a su bebé, si sobrevive...
Maripaz se presenta por sorpresa en la colonia austando a Claudia. ¿Le hará algo?
Isabel volverá a hablar con Andrés y le dirá que tiene dudas de si debe declarar en contra de Gabriel. Ha sido despedida de su trabajo y sabe que él está detrás de todo. ¿Se replanteará su decisión?
Y Gabriel le hará chantaje a Damián: le entregará el diario de Marta, a cambio de que le venda todas sus acciones de la empresa.
