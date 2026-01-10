Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Avance

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: El miedo lleva a Isabel a replantearse su declaración contra Gabriel

La joven le cuenta a Andrés que ha sido despedida de su trabajo por culpa de Gabriel y que ahora tiene miedo de declarar en su contra.

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: El miedo lleva a Isabel a replantearse su declaración contra Gabriel

Publicidad

En el próximo capítulo de Sueños de libertad....

Marta descubrirá que Maríale ha robado su diario y se lo contará a Andrés que no dudará en enfrentarse a su mujer pidiéndole explicaciones.

Por otro lado, Begoña se enfrentará a Gabriel. No va a permitir que vuelva a amenazarla con llevarse a Julia.

Además, Joaquín y su familia seguirán muy preocupados por Gema. Tendrá mucho miedo de decirle que ha perdido a su bebé, si sobrevive...

Maripaz se presenta por sorpresa en la colonia austando a Claudia. ¿Le hará algo?

Isabel volverá a hablar con Andrés y le dirá que tiene dudas de si debe declarar en contra de Gabriel. Ha sido despedida de su trabajo y sabe que él está detrás de todo. ¿Se replanteará su decisión?

Y Gabriel le hará chantaje a Damián: le entregará el diario de Marta, a cambio de que le venda todas sus acciones de la empresa.

No te pierdas el próximo capitulazo de Sueños de libertad y adelántate en atresplayer.

Antena 3» Series» Sueños de libertad» Avances

Publicidad

Series

Perdiendo el juicio

Así es Perdiendo el juicio, la serie de Elena Rivera que llega muy pronto a Antena 3

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: El miedo lleva a Isabel a replantearse su declaración contra Gabriel

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: El miedo lleva a Isabel a replantearse su declaración contra Gabriel

Julia

El final, cada vez más cerca: Julia está en peligro en los próximos capítulos de La Encrucijada

Laura
¿Te diste cuenta?

El homenaje de La Encrucijada a la escena más mítica de Indiana Jones... ¡con Álvaro y Laura como protagonistas!

Sara Sanz se despide de Sueños de libertad: "Espero que llevéis siempre a Cristina en vuestro corazón"
¡Entrevista exclusiva!

Sara Sanz se despide de Cristina, su personaje en Sueños de libertad: "Gracias por acogerme en esta familia tan bonita"

La victoria de Maral: humilla a Seren y deja claro que ahora camina del brazo de Uras
Renacer

La victoria de Maral: humilla a Seren y deja claro que ahora camina del brazo de Uras

No era el momento ni el lugar, pero pasó. Seren y Maral se ven cara a cara en el cumpleaños de Umay… y salta todo por los aires.

Capítulo 473 de Sueños de libertad; 9 de enero: Cristina se despide de la fábrica mientras comienza el juego entre María y Gabriel
Resumen

Capítulo 473 de Sueños de libertad; 9 de enero: Cristina se despide de la fábrica mientras comienza el juego entre María y Gabriel

La joven se marcha a París en busca de nuevas oportunidades mientras Gabriel y María protagonizan un acalorado momento.

Joaquín, desconsolado, recibe la peor de las noticias: Gema ha perdido al bebé y debe ser operada de urgencia

Joaquín, desconsolado, recibe la peor de las noticias: Gema ha perdido al bebé y debe ser operada de urgencia

Gabriel y María sellan su alianza dejándose llevar por la pasión tras un inesperado beso

Gabriel y María sellan su alianza dejándose llevar por la pasión tras un inesperado beso

Pelayo de despide de Marta antes de marcharse a México sin contarle la verdad sobre la marcha de Fina

Pelayo de despide de Marta antes de marcharse a México sin contarle la verdad sobre la marcha de Fina

Publicidad