Sin tirar gana 9.450 euros: “Me sabe fatal, pero me lo quedo”

El gajo de me lo quedo ha permitido que este concursante se lleve un gran premio sin tener que usar la ruleta.

Concursantes de La ruleta de la suerte noche

En este programa un factor fundamental es la suerte y saber cuándo usar la suerte. Muchos concursantes han perdido grandes cantidades de dinero por la mala fortuna, pero también existen muchos casos en los que han podido sumar un gran premio.

En este panel hemos visto ambas caras de la moneda, Andrés ha sufrido las consecuencias de la mala suerte justo cuando tenía un marcador de más de 9.000 euros. Algo que ha aprovechado su compañero y gracias al gajo que guardaba de me lo quedo, ha podido sumar el dinero sin necesidad de usar la ruleta.

“Él habría hecho lo mismo” ha afirmado Jorge Fernández ante las disculpas de Miguel Ángel a su compañero. El concursante se ha mostrado empático con su compañero y han acabado estrechándose la mano.

Un momento muy divertido. ¡Pincha en el vídeo para revivirlo de nuevo!

