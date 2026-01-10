El hijo de Rob Reiner cree que su detención es una "conspiración" y no entiende por qué está en la cárcel, según una fuente

El asesinato de Rob Reiner y su mujer Michele, presuntamente a manos de su hijo Nick, ha conmocionado a Hollywood y al mundo del cine.

Unas semanas después del trágico suceso, se están conociendo más detalles de las circunstancias en las que se produjeron las muertes además del estado de salud del joven, que padecía esquizofrenia.

De hecho, Romy, la hija de Rob Reiner "vivía con miedo" de su hermano incluso antes del asesinato de sus padres.

Rob Reiner y Michele Singer | Gtres

Lo último de lo que se ha tenido constancia es que las autoridades han retirado a Nick el chaleco antisuicidio aunque permanece en asilamiento. Sin embargo, pese al horrible crimen del que se le acusa, el hijo del cineasta lejos de mostrar algún arrepentimiento, ha negado que sea el culpable.

Tal y como ha informado TMZ según una fuente cercana, Nick Reiner sufre delirios y no entiende por qué está en la cárcel. Además, cree que las personas que lo pusieron entre rejas están involucradas en una "conspiración" en su contra.

Nick Reiner | GTRES

Esta última actualización llega después de que su abogado renunciara de forma abrupta a defenderle sin que se supieran los motivos oficiales. Por su parte, Nick se presentó en el tribunal con la cabeza rapada y sólo ha hablado para decir que estaba de acuerdo con el cambio de abogado.

TMZ también ha indicado que la espiral de violencia de Nick ocurrió aproximadamente un mes antes de los asesinatos de sus padres, después de que los médicos le cambiaran la medicación que tomaba para su trastorno mental.