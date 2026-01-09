El dardo final de Vinícius a Simeone tras el derbi: "Has perdido otra eliminatoria"

Vinicius llegó al vestuario aún caliente por su pique con Simeone, agarró su móvil y vio una publicación de Fabrizio Romano en Instagram con un vídeo de lo sucedido durante su cambio. El brasileño no dudó en dejar un comentario para dar carpetazo a su rifirrafe con el entrenador del Atlético de Madrid en Arabia Saudí: "Has perdido otra eliminatoria", escribió Vini, junto a cuatro emoticonos con caritas llorosas.

"Te va a echar Florentino, 'acordate' de lo que te digo...", fue la frase de la discordia con la que Simeone intentó desconcentrar a Vinicius desde la banda en la primera parte de la semifinal de la Supercopa de España.

"Siempre está jodiendo"

La tensión entre Simeone y Vinícius acabó con cartulina amarilla para ambos cuando el brasileño fue sustituido en el minuto 80. Entonces se escucharon pitos y Simeone se dirigió a él para decirle "escucha, escucha"; en ese momento Vini habló con el colegiado Busquets Ferrer para quejarse de que Simeone "siempre está jodiendo".

Vinicius, ya fuera del campo, se rebotó y se montó una pequeña discusión entre ambos banquillos en la que Xabi Alonso le gritó al Cholo: "¡Tú a los tuyos, hostia!".

La "memoria complicada" del Cholo

Tras el partido, el Cholo quitó hierro al asunto: "No tengo nada que comentar, porque lo que pasa dentro del campo se queda ahí. Nada para comentar", respondió Simeone al ser cuestionado en rueda de prensa por si podía esclarecer lo ocurrido sobre el terreno de juego". Ya preguntado directamente Simeone sobre si reconocía esta frase, evitó responder: "No me acuerdo. Tengo memoria complicada".

"No todo vale" para Xabi

Un intercambio de palabras que, para Xabi Alonso, no "es ejemplo de buen deportista" ya que, en su opinión, "no todo vale". "Primero, yo intento ser respetuoso con los jugadores del equipo contrario y no me suelo dirigir. Cuando he escuchado lo que le ha dicho todavía me gusta menos. No es ejemplo de buen deportista y no todo vale. Hay que tener respeto por el rival y lo que pasa en el campo tiene un límite", valoró el entrenador del Real Madrid.

Habrá Clásico en la final

El Real Madrid superó por 1-2 al Atlético de Madrid en la segunda semifinal de la Supercopa de España y habrá Clásico ante el Barcelona en la final del próximo domingo en el King Abdullah Sports City Stadium de Yeda, Arabia Saudí. Valverde y Rodrygo hicieron los goles del conjunto blanco. Sorloth acortó distancias para el conjunto rojiblanco, pero los de Simeone no lograron el empate pese al acecho en los minutos finales.

Como ya ocurrió hace un año, habrá clásico en la final de la Supercopa de España: frente a frente el Barcelona de Hansi Flick y el Real Madrid de Xabi Alonso. La temporada pasada el Barça endosó al Madrid una dolorosa manita en Arabia Saudí, por lo que el conjunto blanco tendrá ocasión de revancha.

