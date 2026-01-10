Lo vemos
Gabriela, adicta a las compras y 'víctima' de las rebajas: "He llegado a pedir un crédito de 3.000 euros para comprarme un bolso"
Nunca pensó que las rebajas podrían hacerle tanto daño, pero detrás de aquella sensación de euforia inmediata, hubo un malestar que le dejó sin dinero y reflejo su gran problema: la adicción a las compras.
Publicidad
Llegan las rebajas tras las festividades navideñas y hay quien no puede resistirse a comprar. Una de estas personas es Gabriela, que confiesa que es adicta, entre otras cosas, a las compras y a la dopamina que le produce.
Gabriela ha llegado a pedir un crédito de 3.000 euros para comprarse un bolso que no necesitaba. "Se te mete por los ojos y crees que necesitas cosas que, en realidad, no necesitas", nos cuenta.
A partir de entonces, se dio cuenta de que era adicta a las compras, entre otras cosas, y las rebajas eran su perdición. "Psicológicamente juegan contigo: te lo ponen todo rojo, te hacen creer que los precios están bajos cuando no lo están...", advierte.
Más Noticias
- Los problemas por los que Cristiano Ronaldo ha puesto a la venta su casa: "Entras en la urbanización y nadie te para"
- La estrategia de Carmen para 'cazar' a sus timadores: "Les dije que iba al banco a sacar dinero y allí llamé a la policía"
- Ramón alquila el salón de su casa por horas: "Estoy jubilado y este ingreso extra me viene muy bien"
Como ella, miles de personas luchan contra sí mismas durante la época de las rebajas, para evitar dejarse llevar por los impulsos. ¡Dale al play para escuchar su historia!
Publicidad