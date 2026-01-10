Antena3
Gabriela, adicta a las compras y 'víctima' de las rebajas: "He llegado a pedir un crédito de 3.000 euros para comprarme un bolso"

Nunca pensó que las rebajas podrían hacerle tanto daño, pero detrás de aquella sensación de euforia inmediata, hubo un malestar que le dejó sin dinero y reflejo su gran problema: la adicción a las compras.

Llegan las rebajas tras las festividades navideñas y hay quien no puede resistirse a comprar. Una de estas personas es Gabriela, que confiesa que es adicta, entre otras cosas, a las compras y a la dopamina que le produce.

Gabriela ha llegado a pedir un crédito de 3.000 euros para comprarse un bolso que no necesitaba. "Se te mete por los ojos y crees que necesitas cosas que, en realidad, no necesitas", nos cuenta.

A partir de entonces, se dio cuenta de que era adicta a las compras, entre otras cosas, y las rebajas eran su perdición. "Psicológicamente juegan contigo: te lo ponen todo rojo, te hacen creer que los precios están bajos cuando no lo están...", advierte.

Como ella, miles de personas luchan contra sí mismas durante la época de las rebajas, para evitar dejarse llevar por los impulsos. ¡Dale al play para escuchar su historia!

