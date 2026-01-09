El emotivo mensaje de despedida del padre de Siro Ouro, actor de 'La Mesías', tras su muerte: "Falleció sin sufrir"

El actor y músico gallego Siro Ouro, conocido artísticamente como Gold Sirope, falleció el pasado 1 de enero a los 24 años, tal y como confirmó su familia y su agencia de representación. Nacido en Ferrol, desarrolló una trayectoria artística desde pequeño, y llegó a distintos ámbitos como el teatro, el cine, la televisión y la música, y en los últimos años había ganado visibilidad por su participación en la serie "La Mesías", creada por Javier Calvo y Javier Ambrossi.

Por el momento, no han trascendido las causas concretas de su muerte. Tanto su entorno familiar han explicado que el joven atravesaba desde hacía tiempo una enfermedad, sin aportar más detalles sobre su naturaleza.

El mensaje de despedida de su padre en Instagram

El golpe más duro llegó a través de las palabras de su padre, el también actor Dani Ouro, quien comunicó públicamente la muerte de su hijo con un emotivo mensaje en Instagram. En la publicación, acompañada de una imagen junto a Siro de pequeño, relató que el joven falleció en la madrugada de Año Nuevo, tras celebrar la Nochevieja en familia.

"Hoy se ha ido mi hijo Siro, falleció de noche sin sufrir a los 24 años", escribió. Según explicó, el joven se tomó las uvas en casa de su abuela y después se retiró a su habitación. Dani Ouro confesó que Siro llevaba años luchando contra "una enfermedad rastrera, mezquina y cruel", a la que finalmente sucumbió. El mensaje concluye su despedida: "Lo último que le dije y lo último que escuché de él fue ‘te quiero’. Te amaré siempre".

Reacciones del mundo de la cultura

La publicación del padre generó una oleada de mensajes de apoyo y condolencias por parte de compañeros de profesión y seguidores. Entre ellos, la actriz Eva Isanta, de "La que se avecina", trasladó públicamente su pésame a Dani Ouro.

También hubo reacciones desde el entorno artístico más cercano a Siro. El director Javier Calvo expresó su dolor con un corazón roto en una publicación vinculada a la compañía teatral La Tristura, colectivo con el que el actor mantuvo una estrecha relación profesional desde la infancia.

La trayectoria de Siro Ouro

Nacido en Ferrol, Siro Ouro participó en distintas producciones teatrales con La Tristura, como "Materia prima" o "Future Lovers". En el ámbito audiovisual, intervino en películas como "Somos Reyes" y "La consagración de la primavera", además de varios cortometrajes, entre ellos "Jano" y "Se nos hizo de noche". En televisión, "La Mesías" supuso uno de sus trabajos más reconocidos.

Paralelamente a la interpretación, Siro desarrolló una faceta musical bajo el alias de Gold Sirope, un proyecto personal como compositor e intérprete. Su agencia de representación ha destacado que su última canción, "Las pequeñas cosas", publicada recientemente, queda como un testimonio artístico y emocional de gran valor.