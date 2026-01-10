Antena3
Las cuatro recomendaciones más importantes para evitar el efecto rebote de los adelgazantes

Las inyecciones y fármacos adelgazantes suelen ayudar a perder peso rápidamente, pero también pueden hacernos engordar el doble si no cambiamos nuestros hábitos.

Efecto rebote

Con el fin de las Navidades y después de los habituales excesos, muchas personas optan por soluciones rápidas para perder peso, como las inyecciones. Sin embargo, si no van acompañadas de un cambio real de hábitos, estas fórmulas pueden provocar un efecto rebote.

De hecho, numerosos pacientes abandonan el tratamiento antes de completar un año y sin haber modificado su alimentación ni su nivel de actividad física, lo que en muchos casos les lleva a recuperar, o incluso superar, el peso que habían perdido inicialmente.

La doctora Susana Monereo nos ha dado las cuatro reglas básicas para evitar ese efecto rebote. "Hay que comer sano, poco, ordenado y parar de comer cuando uno esté lleno", nos cuenta.

El cambio de hábitos es lo fundamental para que los adelgazantes funcionen. ¡Dale al play para escuchar todas las recomendaciones de la doctora y no perderte nada!

