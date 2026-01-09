Antena3
Última hora sobre el estado de Sara Carbonero y la explicación de Iker Casillas: "Sigue hospitalizada pero sale de la UCI"

La periodista fue ingresada de en un hospital de Lanzarote, intervenida de urgencia e ingresada en la UCI dada la gravedad de su estado de salud. Varios días después su evolución ha sido favorable y organiza su regreso a Madrid.

Andrés Pantoja
Tras sufrir un fuerte dolor abdominal que le llevó a urgencias y por el que precisó de una intervención quirúrgica a las pocas horas, Sara Carbonero fue ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos de un hospital de Lanzarote.

J. L. Cabrera, su actual pareja, visitaba a la periodista el jueves a la espera de recibir buenas noticias, que llegaban poco después con una mejoría suficiente como para que Sara fuera trasladada a planta. La periodista abandonaba por tanto la UCI tras varios días ingresada en ella por necesitar atención permanente. Ahora está fuera de peligro, pero permanece en observación.

Mensaje de tranquilidad

Iker Casillas respondía a los periodistas respecto a la salud de su exmujer y madre de sus hijos. Trasmitía calma y descartaba que ahora el estado de salud de Sara fuera preocupante. El exfutbolista afirmaba que "está bien" y que "no hay que preocuparse por suerte".

Su entorno insiste en que se tenga prudencia y recuerda que sigue ingresada recuperándose de este episodio. También que con su mejoría, Sara estaría preparando su vuelta a su casa, en Madrid.

Según las informaciones con las que cuenta Espejo Público, Sara Carboneropodría recibir el alta en las próximas jornadas: "Se espera que reciba el alta en las próximas 48 o 72 horas", informaba el periodista Miquel Valls, citando también el entorno más próximo de la periodista.

