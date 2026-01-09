Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
La periodista Karina Sainz Borgo, tras la liberación de presos en Venezuela: "La tortura está normalizada"

Tras la liberación de presos en Venezuela, la periodista apunta a que este gesto no se trata de una "dádiva" y presunta su lectura de la intervención estadounidense en el gobierno chavista.

Beni López
Publicado:

Venezuela sigue estando en el punto de mira del panorama geopolítico. La acción militar de EEUU, por la cual, el presidente Nicolás Maduro fue raptado, ha provocado un efecto dominó de acontecimientos en el país latinoamericano.

Tras la toma de posesión de Delcy Rodríguez, como presidenta de Venezuela, se ha llevado consigo la "liberación" de "un número importante de personas", según ha expresado el presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez. Un movimiento con el que se libera a varios presos políticos y que se presenta "para consolidar la paz y la convivencia pacífica".

Entre los presos liberados, se sabe que hay cinco españoles. Pero, ¿qué hay detrás de este movimiento? Para ello, en 'Noticias de la mañana' hemos con la periodista venezolana Karina Sainz Borgo, quien ha compartido su lectura sobre este asunto.

La periodista afirma que esta acción no es una "dádiva". "Cuándo el régimen comunica de manera arbitraria sin una lista oficial la excarcelación, sin hacerlo de una manera detallada, evidentemente está respondiendo a una presión política" ha afirmado Sainz Borgo. Por su parte, Karina ha reconocido que los "ciudadanos de una sociedad democrática celebramos que estas personas puedan reunirse con sus familiares".

"Hay más de 90 centros y más de 1.000 presos políticos"

Asimismo, la periodista ha detallado que El Helicoide, edificio de tortura ubicado en Caracas y del cual Trump dio a conocer el pasado lunes su cierre; "es apenas el epicentro de un sistema de tortura"."En Venezuela la tortura está normalizada" ha apuntado la periodista, siendo este un asunto denunciado ante organismos. Para entender mejor la magnitud de este asunto, Sainz Borgo ha dado un dato: en el país caribeño "hay más de 90 centros y más de 1.000 presos políticos".

"Un régimen que no es transparente"

Con la reciente liberación de presos, Karina Sainz ha confirmado que "hay una manifestación" que se inclina más a lo político que a lo económico, tras "esta irrupción de EEUU dentro de la intervención del régimen venezolano".

Sin embargo, la periodista incide en una sensación de "esto sobra" al no haber "un informe oficial con el reporte de todas las personas que están privadas de libertad". "Creo que seguimos trabajando con un régimen que no es transparente y que, por tanto, es falible" ha apuntado.

¿Qué podemos esperar de la reunión entre Donald Trump y Delcy Rodríguez?

Sobre la próxima reunión entre Donald Trump y Delcy Rodríguez, Karina apunta a que el presidente americano tiene "un punto imprevisible y errático". "Creo que el hecho de que (Trump) se reúna con un representante de la oposición de las fuerzas públicas es alentador o por lo menos suma un punto de vista a un proceso que se ha llevado solo y exclusivamente de las principales jerarcas del régimen", ha señalado.

Con este movimiento se amplía "el mapa" de todo lo que está ocurriendo en Venezuela.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' enAtresplayer.

