“Esto sí que no te lo esperabas”: recupera el turno con más de 9.000 euros en su marcador

En La ruleta de la suerte noche no se puede dar nada por perdido. Hasta el final se puede cambiar todo, hasta recuperar el turno con el panel casi resuelto. Eso le ha pasado a esta concursante quien, después de fallar en la resolución del panel, ha visto cómo se quedaba sin los 9.225 euros que había acumulado en su marcador.

Jorge Fernández le ha advertido de la posibilidad de recuperar el turno en el caso de que sus compañeros fallen o caigan en algún mal gajo. Dicho y hecho, dos quiebras seguidas han hecho que la sonrisa volviese al rostro de Alicia.

Esta vez, la concursante no ha fallado a la hora de resolver el panel. Todavía sin creerse lo que le había sucedido, Alicia ha abrazado al presentador y ha agradecido a sus compañeros por sus errores, “son mu’ bonicos”.

