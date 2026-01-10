Antena3
Willy Bárcenas tras ganar el primer programa de El Desafío: "Lo he dado todo, no podía aguantar ni un segundo más en la apnea"

Willy Bárcenas se ha convertido en el primer ganador de la sexta edición de El Desafío tras su heroica apnea que le ha otorgado los tres dieces del jurado.

Carmen Pardo
El concursante está muy orgulloso por haber sido el primer líder de El Desafío y está muy contento tras haber protagonizado una gran apnea.

La emoción de Willy Bárcenas con sus 4:01 minutos en la apnea de El Desafío

"Lo he dado todo, no podía aguantar ni un segundo más en apnea" ha confesado Willy Bárcenas tras conseguir un gran tiempo en la prueba estrella de El Desafío.

El cantante está muy contento por haber sido capaz de demostrarse a sí mismo que cuando quiere puede. "Hoy es un día de fiesta" ha asegurado Willy Bárcenas como ganador de la primera gala de El Desafío.

