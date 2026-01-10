Willy Bárcenas tras ganar el primer programa de El Desafío: "Lo he dado todo, no podía aguantar ni un segundo más en la apnea"

El concursante está muy orgulloso por haber sido el primer líder de El Desafío y está muy contento tras haber protagonizado una gran apnea.

"Lo he dado todo, no podía aguantar ni un segundo más en apnea" ha confesado Willy Bárcenas tras conseguir un gran tiempo en la prueba estrella de El Desafío.

El cantante está muy contento por haber sido capaz de demostrarse a sí mismo que cuando quiere puede. "Hoy es un día de fiesta" ha asegurado Willy Bárcenas como ganador de la primera gala de El Desafío.