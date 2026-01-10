Andrés consigue 15.375 euros en el primer panel: “Esto es arrancar bien”

Los premios grandes son muy característicos de la edición especial de La ruleta noche, pero lo que es más atípico es verlos nada más empezar el programa. Andrés ha tenido claro el objetivo y, tras conseguir el gajo de los 2.000 y acertar una letra que estaba cuatro veces repetida, el concursante se ha llevado un premio espectacular.

La buena suerte del concursante no ha dejado indiferente a nadie, “te voy a dar un abracito” le ha señalado el presentador mientras le felicitaba. Los nervios no han podido él a la hora de resolver, “estoy sudando como un pollo” ha confesado.

Aún con todo, Andrés ha conseguido un premio gigantesco de 15.375 eurazos, no ha podido empezar mejor estrenando su marcador. Sus compañeros no han dudado en felicitarle por su hazaña.

¡Alucinante! Andrés empieza pisando fuerte.