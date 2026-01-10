Antena3
¡Brillante! Alicia pasa a la final tras conseguir un bote de 10.400 euros, habiendo caído ¡tres veces!

El espectacular panel que ha conseguido Alicia le lleva directa a la final.

Jorge Fernández y Alicia, concursante de La ruleta de la suerte noche

El panel del bote siempre guarda un gran premio, que va creciendo según va avanzando el panel. Para obtener todo ese dinero acumulado, los concursantes deben acertar en el gajo dorado y además acertar el panel.

Se debe tener mucha puntería para caer en el gajo del bote y muchas veces es lo más complicado para los concursantes, pero para Alicia ha sido de lo más sencillo. La concursante ha conseguido atinar en el gajo premiado hasta dos veces antes de conseguir la definitiva.

“Con esa cifra, jugarías la gran final” le ha indicado el presentador antes de resolver el panel. La concursante ha acumulado 10.400 euros con el bote lo que le ha permitido adelantar a sus compañeros y acceder a la gran final de La ruleta noche.

¡Una jugada increíble!

Jorge Fernández y Alicia, concursante de La ruleta de la suerte noche

Concursantes de La ruleta de la suerte noche

“Esto sí que no te lo esperabas”: recupera el turno con más de 9.000 euros en su marcador

Concursantes de La ruleta de la suerte noche

Sin tirar gana 9.450 euros: “Me sabe fatal, pero me lo quedo”

Andrés, concursante de La ruleta de la suerte noche
MEJORES MOMENTOS

Andrés consigue 15.375 euros en el primer panel: “Esto es arrancar bien”

