¡Brillante! Alicia pasa a la final tras conseguir un bote de 10.400 euros, habiendo caído ¡tres veces!

El panel del bote siempre guarda un gran premio, que va creciendo según va avanzando el panel. Para obtener todo ese dinero acumulado, los concursantes deben acertar en el gajo dorado y además acertar el panel.

Se debe tener mucha puntería para caer en el gajo del bote y muchas veces es lo más complicado para los concursantes, pero para Alicia ha sido de lo más sencillo. La concursante ha conseguido atinar en el gajo premiado hasta dos veces antes de conseguir la definitiva.

“Con esa cifra, jugarías la gran final” le ha indicado el presentador antes de resolver el panel. La concursante ha acumulado 10.400 euros con el bote lo que le ha permitido adelantar a sus compañeros y acceder a la gran final de La ruleta noche.

¡Una jugada increíble!