Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

En el próximo programa

José Yélamo y Eva Soriano protagonizarán el primer duelo de la sexta temporada de El Desafío

Los concursantes que son unos grandes competidores serán los primeros en batirse en duelo. Descubre todos los desafíos del segundo programa.

José Yélamo y Eva Soriano protagonizarán el primer duelo de la sexta temporada de El Desafío

Publicidad

Carmen Pardo
Publicado:

La segunda concursante en pasar por la prueba reina de El Desafío es María José Campanario. Tras la increíble apnea de Willy Bárcenas, la mujer de Jesús Janeiro tendrá que demostrar su potencial bajo el agua.

Los Puentes Infernales será el reto de Willy Bárcenas. Patricia Conde formará parte del cuerpo de baile de El Desafío para afrontar la Danza de cajas.

Los travesaños mortales será el primer duelo de la temporada protagonizado por Eva Soriano y José Yélamo. Los Nunchaku 3D será el reto de Eduardo Navarrete y Daniel Illescas pasará por las Arena Movedizas.

Daniel Illescas, concursante de El Desafío: “En mi vida he hecho nada parecido”

Daniel Illescas, concursante de El Desafío: “En mi vida he hecho nada parecido”

Antena 3» Programas» El Desafío

Publicidad

Programas

Efecto rebote

Las cuatro recomendaciones más importantes para evitar el efecto rebote de los adelgazantes

José Yélamo y Eva Soriano protagonizarán el primer duelo de la sexta temporada de El Desafío

José Yélamo y Eva Soriano protagonizarán el primer duelo de la sexta temporada de El Desafío

Las lágrimas de Pilar Rubio ante la prueba de Patricia Conde

Las lágrimas de Pilar Rubio ante la prueba de Patricia Conde: “Lo he pasado muy mal”

El arte de Manu con su poema asombra a los invitados de Pasapalabra: “Estoy a vuestra Mercé”
La cuesta de enero

El complicado arranque de 2026 de Manu en Pasapalabra: sufre en la Silla Azul y no logra vencer a Rosa

El zasca de Eva Soriano a Roberto Leal
Mejores momentos | Programa 1

El zasca de Eva Soriano a Roberto Leal: “El día que quieras que seamos archienemigos podríamos competir”

Willy Bárcenas tras ganar el primer programa de El Desafío
Ganador | Programa 1

Willy Bárcenas tras ganar el primer programa de El Desafío: "Lo he dado todo, no podía aguantar ni un segundo más en la apnea"

Willy Bárcenas se ha convertido en el primer ganador de la sexta edición de El Desafío tras su heroica apnea que le ha otorgado los tres dieces del jurado.

La ruleta de la suerte noche
AVANCE

Hasta 100.000 euros en La ruleta de la suerte noche: “Hay una combinación que me encanta: entretenimiento y dinero”

Miles de premios en La ruleta noche, no te pierdas una nueva entrega del programa líder de la noche de los sábados, hoy a las 22:00 horas en Antena 3.

¿Verdadero o falso? Roberto Leal y Mercedes, sin filtros tras su viaje a Estambul

¿Verdadero o falso? Roberto Leal y Mercedes, sin filtros tras su viaje a Estambul

El truco infalible de Arguiñano para hacer unos "crepes hermosos"

El truco infalible de Arguiñano para hacer unos "crepes hermosos"

María José Campanario se derrumba ante el abrazo de Jesulín de Ubrique: “Esta mujer no tiene límites”

María José Campanario se derrumba ante el abrazo de Jesulín de Ubrique: “Esta mujer no tiene límites”

Publicidad