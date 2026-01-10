Antena3
La victoria de Maral: humilla a Seren y deja claro que ahora camina del brazo de Uras

No era el momento ni el lugar, pero pasó. Seren y Maral se ven cara a cara en el cumpleaños de Umay… y salta todo por los aires.

El cumpleaños de Umay ha terminado siendo un trago amargo para Seren. Con el divorcio todavía encima y todo reciente, ha tenido que aguantar a Maral en casa de su suegra, delante de todos.

Apartadas de la fiesta, Seren no ha podido callarse y le ha dicho lo que pensaba de ella: “Eres como una mala hierba… hay que arrancarte de raíz”. Pero Maral no se ha achicado. Le ha contestado insinuando que ella es quien no aguanta nada y que se viene abajo a la mínima.

La tensión ha ido a más cuando Maral le ha preguntado: “¿Has visto alguna vez una flor que pueda crecer entre malas hierbas?”. Y ahí ya no era solo un pique: era un mensaje. La residente ha querido dejar claro que no piensa apartarse y que, si Seren intenta meterse en su camino, la va a tener enfrente.

Al final, Seren se ha quedado con la rabia por dentro porque con el divorcio en marcha, Maral ya no tiene que disimular y parece dispuesta a ir a por todo.

Andrés ha animado a Isabel a declarar y ella le ha contado que… ¡su hermano Jesús ya quería vengarse de su familia con la ayuda de su primo!

Maral lo enreda todo mientras Evren estalla de celos: lunes y martes, nuevos capítulos de Renacer

Maral vuelve a hablar y las consecuencias no tardan en notarse en los próximos capítulos de Renacer.

