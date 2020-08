Raquel, enfermó de coronavirus con 32 años y los síntomas más graves llegaron cuando superó la enfermedad

El pasado 13 de julio grabó un vídeo para concienciar a los jóvenes de que este virus no es ninguna broma para ellos. Ha tenido problemas de habla, no tiene fuerza en la mano derecha, no escribe ni lee con fluidez, pierde el equilibrio al vestirse y su día a día ha cambiado completamente con la enfermedad.

Le han recomendado que no se estrese, por lo que no puede conducir y necesita estar acompañada 24 horas.

Raquel dejó de dar positivo en Covid-19 el 7 de mayo y aún hoy tiene secuelas de la enfermedad. Pasó 40 días de baja y cuando al fin dio negativo recibió el alta. Después fue cuando comenzó a mostrar dificultad para hablar y tras acudir a urgencias fue ingresada en el hospital.

Para ella lo peor del virus llegó una vez que superó la enfermedad ya que cursó el coronavirus con síntomas leves. Tuvo fiebre, dolores y mucho cansancio aunque no precisó ir al hospital. Cree que algunas personas aún no están concienciadas con la pandemia: "Hay mucho rebrote esto existe de verdad y muchas personas lo están pasando realmente mal con secuelas graves", señala.

