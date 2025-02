La delegada del Gobierno en Valencia desmiente la versión de Carlos Mazón en la DANA: "En el día más catastrófico de nuestra historia se preocupó a las 20:28 horas"

Pilar Bernabé, delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, se reitera diciendo que vio a Carlos Mazón, presidente de la Generalitat una vez se mandó la alerta en el CECOPI la tarde de la DANA. "Siempre recuerdo en mi cabeza que lo vi después de que se mandara la alerta. Yo nunca he cambiado mi versión de los hechos", mantiene. "El que dijo que había llegado a partir de las 19.00 horas fue Mazón. Me pregunto qué pasó desde que llegó hasta que le vieron", señala.

En estos 4 meses las versiones sobre la hora a la que Mazón ha llegado al CECOPI han ido yendo y viniendo. Mazón mantiene ahora que llegó a partir de las 19.00 horas, los servicios de presidencia decían que había llegado a partir de las 19.00 y en un tuit personal dijo que a las 20.20 horas estaba dentro del CECOPI sin cobertura y por eso no había podido atender a la vicepresidenta tercera.

Reconoce Bernabé que después de escuchar a las víctimas solo puede sentir "dolor y vergüenza".

"El día de la DANA yo en el CECOPI estaba desde el minuto menos 100"

Sostiene la delegada del Gobierno que no es que estuviera desde el minuto uno en el CECOPI de la manera en la que le convocaron, sino que estaba "desde el minuto menos 100". Explica que llamó a la consellera de emergencias para decirle que se ponían a su disposición todas las agencias, incluida la unidad militar de emergencia, para lo que necesitara porque desde las 7,30 horas había una alerta roja.

La jueza que investiga la DANA ya ha dejado claro que el mando de la emergencia lo tiene la Generalitat. Mazón ha afeado públicamente a Pilar Bernabé llegar tarde al CECOPI, un extremo que esta desmiente. "No hay una sola imagen mía diciendo que yo vi a Mazón antes de que se envíe la alerta. No me hace falta contestarle a Mazón porque le contesta la hemeroteca, a él y a la vicepresidenta del Consell. A las 20.00 horas de esa tarde estaba dando besos y premios en un acto cuando se estaban muriendo centenares de personas en nuestra comunidad".

Cuenta que la mañana de la DANA estaba preparando un viaje a Córdoba, vio que existía una alerta roja, anuló su agenda y reunió a todo su equipo para que le explicaran la situación.

"Todo el mundo está pidiendo que políticamente se asuman responsabilidades"

Por un lado ve responsabilidades judiciales en la gestión de la DANA, que se están dirimiendo en los tribunales. Considera que esa parte va a dar mucha paz a las víctimas y a sus familiares y será la jueza quien pueda dirimir las responsabilidades que ella considere mientras "todas las personas que estuvimos en el CECOPI pasaremos y explicaremos lo que pasó" .

"Aquí de lo que todo el mundo está hablando es de que políticamente se asuman las responsabilidades y por eso el president de la Generalitat ha ido cambiando de versiones en estos meses. El máximo responsable de la Generalitat ha reconocido que en el día más catastrófico de nuestra historia se preocupó a las 20,28 horas", mantiene.

