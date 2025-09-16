España no irá a Eurovisión si va Israel: Gonzalo Bans desvela todos los detalles de la decisión

El Gobierno de España ha pedido públicamente a la comunidad internacional que Israel sea excluido de las competiciones deportivas y eventos culturales como Eurovisión, por sus acciones contra la población civil en la Franja de Gaza. De la misma manera que se actuó con Rusia tras el inicio de la Guerra de Ucrania.

El boicot a la Vuelta Ciclista a España por la participación de un equipo israelí, ha elevado el tono del debate nacional e internacional sobre las medidas a adoptar ante los presuntos crímenes de guerra y genocidio. Las protestas de manifestantes propalestinos lograron su objetivo de interrumpir la competición, que se tuvo que dar por finalizada antes de tiempo y cancelar los actos ceremoniales como la entrega de premios.

Con el capítulo de La Vuelta pasado, ya el lunes se pedía públicamente que se dieran los siguientes pasos. Sanciones y boicot a las instituciones de Israel, que parece hacer oídos sordos y la madrugada del martes iniciaba lo que han definido como la fase final de la toma de Gaza, con nuevos bombardeos y operaciones militares terrestres en la Franja de Gaza.

"Algo habrá que hacer"

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, afirmaba que el Gobierno haría todo lo posible parra evitar la participación de Israel en Eurovisión y en su defecto, que España no acuda si se confirmaba la presencia israelí. También se pronunciaba en el mismo sentido la ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, que defendía que "Israel no puede participar en eventos deportivos o culturales mientras se comete un genocidio". Por su parte el también ministro Óscar López - Transformación Digital y Función Pública - decía que "algo habrá que hacer" al respecto.

Algo se ha hecho dado que la mañana de este martes el organismo pertinente ha tomado la decisión de que España no participará en Eurovisión si Israel repite como concursante.

¿Quién ha decidido?

Independientemente del camino que decida tomar España, de no ir sería el quinto país en renunciar. Islandia, Irlanda, Eslovenia y Países Bajos (expulsado el año por una polémica relacionada con la presencia israelí), han anunciado que no participarán, de hacerlo Israel. España se ha unido.

El periodista Gonzalo Bans explicaba quiénes forman el órgano que decide la participación española en Eurovisión. Como radiotelevisión pública del país, corresponde su gestión a RTVE. Su Consejo de Administración es sobre el que recae la toma de la decisión. Su presidente, José Pablo López, nombrado por el Congreso está acompañado de cuatro mujeres pertenecientes al PSOE, entre las que están una periodista proveniente de Canal Sur durante el Gobierno regional socialista, o la artista Rosa León, exconcejala del Ayto. de Madrid. También un militante de Junts per Catalunya, otro de Esquerra Republicana, un candidato de Podemos al Congreso; una exdiputada de IzquierdaUnida, una exportavoz del Gobierno de Navarra, a propuesta del Partido Nacionalista Vasco (PNV), y una exsecretaria general del sindicato Comisiones Obreras (CC.OO), y cuatro a propuesta del Partido Popular. Por tanto una mayoría de consejeros son a priori afines al Gobierno o a sus socios.

