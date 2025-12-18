Jorge Azcón: "Cuando Pilar Alegría tenga que elegir entre los aragoneses o Sánchez todos sabemos a quién va a defender"

El presidente del Gobierno de Aragón Jorge Azcón (PP) habla en Espejo Público después de la convocatoria de elecciones adelantadas el próximo 8 de febrero. Afea las preguntas que le hizo el grupo socialista a Santos Cerdán en su comparecencia en el Senado dentro de la comisión de investigación del 'caso Koldo'. "Había reproche moral y no penal, estaban dictadas desde Moncloa. Creo que todos sabemos que ahí hay un problema de corrupción en el corazón del PSOE", afirma.

Ve otro ejemplo de ese trato de favor en el caso de José Luis Ábalos. Apunta que cuando Sánchez le cesa "nadie se cree que no supiera que era un corrupto y la relación que tenía con las mujeres". "Para Sánchez lo importante ni era la corrupción ni las mujeres, sino la relación que él tenía y lo que ellos saben". "Hoy a Sánchez le pueden creer los ingenuos y los ilusos pero nadie con sentido común", zanja.

"Los aragoneses sabemos que Pilar Alegría no es de fiar"

Vox le acusa de tacticismo electoral en su convocatoria de elecciones. La propia Pilar Alegría (PSOE), candidata al Gobierno de Aragón, asegura que ella estaba dispuesta a pactar los presupuestos. "Los aragoneses sabemos que Pilar Alegría no es de fiar. Fue la directora de la campaña de las primarias de Susana Díaz, pasó a un Gobierno con Lambán, luego huyó de la de diputación de Zaragoza a la delegación del Gobierno...". Azcón se muestra duro con Alegría: "No ha dicho una verdad siendo portavoz de Sánchez. Desde el parador de Teruel hasta Paco Salazar, es incompatible con la verdad".

"Uno de los problemas que más genera el PSOE es la desigualdad entre comunidades"

Cree que en Madrid se habla mucho de la corrupción y el acoso en el PSOE pero uno de los problemas que más se genera es la desigualdad. "Solo apoyan a aquellas comunidades o partidos que les mantienen en el poder. Hoy Pilar Alegría cuando tenga que decidir entre defender a los aragoneses o a Sánchez todos sabemos a quién va a defender. Pilar Alegría representa la desigualdad del PSOE".

"En Extremadura y Aragón hay elecciones porque no somos capaces de sacar adelante los presupuestos"

María Guardiola, presidenta de la Junta de Extremadura, dice que no está garantizada la mayoría absoluta cuando los extremeños voten en las urnas este domingo. Azcón defiende que en Extremadura y Aragón van a elecciones porque no son capaces de sacar adelante los presupuestos. "No estamos en manos de Vox porque vamos a escuchar a los aragoneses y a los extremeños, e intentado que en Aragón se aprobara un presupuesto".

Asegura que "Aragón vive un momento de ilusión y de optimismo, en sus dos años y pico de su Gobierno han traído 70.000 millones de euros de nuevas inversiones tecnológicas y en el sector de la automoción... eso no ha pasado nunca en Aragón".

"Lo que está pasando en TVE es muy triste"

Acostumbra a participar en todos los debates televisivos pero cree que "lo que está pasando en TVE es muy triste". "Estamos viendo una instrumentalización de una televisión que debería ser pública y más aséptica. Da miedo porque crees que van a ir a por ti y va a haber un periodismo partidisita y no profesional".

Cree que Sánchez no tendría que poder aguantar hasta el final de la legislatura y que "lo normal hubiera sido una convocatoria de elecciones pero Sánchez ha roto todas las barreras, ya debería haber convocado elecciones y no lo ha hecho teniendo escándalos que a cualquiera nos avergonzarían".

