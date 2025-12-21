“Que nadie lo sepa”: Hattuc ordena poner la mansión Korhan a nombre de Seyran tras el secuestro

Tras el agónico rescate de Seyran, Ferit la llevó al hospital y allí los médicos les han dado el diagnóstico a los Korhan: tiene graves quemaduras, se resistió, le dieron una paliza y le quemaron la espalda con ácido. La joven ha tenido que ser sedada y sigue dormida, mientras la familia espera a su lado sin saber qué hacer.

Del secuestro también se sabe que acabó con Akin disparando a su madre Mezide y disparándose después a sí mismo. Pero, cuando fueron a por los cuerpos, ya no estaban. Alguien se los llevó.

En medio de ese caos, Hattuc ha entrado en la habitación con Halis y Latif. La mujer, haciéndose cargo del sufrimiento de su sobrina, ha dado una orden: “Dado que esta chica se ha echado todas nuestras cargas sobre sus espaldas, la mansión que me pertenece ahora será de Seyran”.

Latif se ha quedado impactado, pero Hattuc no le ha dejado reaccionar: le ha ordenado preparar los documentos y poner las escrituras a su nombre cuanto antes. Por su parte, Halis no se ha opuesto. Ha reconocido que esa chica ha pagado por los pecados de todos y que se merece lo que le den. Pero Hattuc ha puesto una última condición: que nadie lo sepa para que nadie se enfade ni pueda usarlo contra Seyran.