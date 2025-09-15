Isabel Rodríguez acusa a Feijóo y a Díaz Ayuso de alardear de su postura con Israel: "De lado de quienes están agrediendo al pueblo palestino"

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, la mañana del domingo estaba presente en el acto en el que Pedro Sánchez, hablando en nombre del Partido Socialista, manifestó la "admiración a un pueblo como el pueblo español, que se moviliza por causas justas". Lo hacía en referencia a las concentraciones en apoyo de Palestina. Horas después se produjeron los disturbios de Madrid, que obligaron a dar por finalizada la Vuelta Ciclista a España antes de tiempo y cancelar los actos ceremoniales previstos a su conclusión.

Un discurso coherente

Isabel Rodríguez ha descartado que las palabras del presidente del Gobierno fueran desafortunadas o que alentaran a ningún tipo de manifestación violenta. Tesis que mantienen desde el Partido Popular. La ministra socialista ha defendido el papel de Pedro Sánchez en favor de la posición internacional de España en lo referente al conflicto entre Palestina e Israel. Según ella, de "liderazgo en defensa de los Derechos Humanos frente a las agresiones", y que comparaba con la que mantiene nuestro país respecto a la guerra de Rusia contra Ucrania.

Respecto al discurso de Pedro Sánchez, afirmaba: "Absolutamente coherente con nuestra acción de Gobierno, de un presidente que se siente de un pueblo que mayoritariamente está apoyando la posición de su Gobierno".

Sorpresa por los calificativos a las manifestaciones

La ministra de vivienda aprovechaba para manifestar su sorpresa por quienes calificaban de violencia extrema algunos de los incidentes acontecidos el domingo en las calles del centro de Madrid: "Cuando llevamos días, y días, y días, viendo en las pantallas a esos niños muriéndose de hambre ante la falta de alimentos, por la decisión de Israel y su Gobierno".

Acusaciones a Núñez Feijóo y Díaz Ayuso

Sobre las multitudinarias concentraciones en torno al recorrido de la última etapa de La Vuelta, Isabel Rodríguez apreciaba que se trata de una manifestación de la ciudadanía en pro de los Derechos Humanos en la que los agentes de la autoridad trataron de dar una respuesta proporcional a los actos violentos. No considera razonables las valoraciones que equiparan los incidentes de la capital con lo que sucede en la Franja de Gaza y hace una última afirmación para aclarar su postura: "Si me tengo que poner de un lado, me pongo por supuesto del lado del pueblo español que ayer se manifestó".

Aclaraba que no estaba situándose frente a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, sino de quienes alardean de una postura que atribuía a Alberto Núñez Feijóo o Isabel Díaz Ayuso: "De lado de los que en estos momento están agrediendo al pueblo palestino".

Intervención de la vivienda turística irregular

Los últimos minutos de la entrevista los empleaba la ministra de Vivienda en defender las últimas medidas anunciadas por el presidente del Gobierno. Pedro Sánchez exponía la situación irregular de más de 53.000 viviendas destinadas al alojamiento turístico y hacía pública la intervención directa del Ejecutivo.

Las plataformas donde se anuncian estas casas vacacionales deberán eliminar los inmuebles que no cuenten con la licencia pertinente. El objetivo del Gobierno es que esos inmuebles terminen en el mercado de alquiler residencial. Isabel Rodríguez enumeraba los mecanismos con los que pretenden actuar frente a la crisis de vivienda, poniendo énfasis en la situación de los jóvenes y las dificultades que encuentran de cara a la emancipación.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.