El cirujano acusado de violar a una paciente a la que operaba los pechos "hacía movimientos extraños" durante la intervención

Una enfermera del cirujano detenido por violar a una paciente vio movimientos extraños del facultativo en otras operaciones. Ese fue el motivo que le llevó a grabar el vídeo que después ha sido clave en la detención de este médico. La denunciante acudió a someterse a una operación de aumento de pechos y, presuntamente, sufrió abusos sexuales del cirujano.

La profesional sanitaria que entregó el vídeo declaró que el médico sospechoso de violar a una paciente sedada cambiaba la orientación de camilla siempre. Sospechando de la actitud del médico, las enfermeras cogieron el cubo de la basura y se lo llevaron a la Policía con el fin de investigar si existían restos biológicos que corroboraran las sospechas de abusos sexuales.

"Se está investigando si esa forma de operar forma parte del protocolo normal"

Raúl Pardo es el abogado de la víctima. Asegura que la mujer esta estupefacta desde el momento en que le comunican lo sucedido hasta que la Policía judicial le dijo: "Puede ser usted víctima de una agresión sexual con penetración". Fuentes de la investigación están tratando de determinar si esa forma de operar y esas particularidades forman o no parte de la normalidad de esas intervenciones.

La paciente llevaba unas mallas en la operación que están siendo analizadas para ver si había algún rastro de fluido. A priori al haber desinfectado los genitales no se espera que puedan quedar restos biológicos. También se analiza si la malla que se usó en la intervención puede tener fluidos.

Otras 3 mujeres han denunciado a este cirujano por presuntos abusos durante las intervenciones.

Lo que muestran las fotografías del atestado policial

En el atestado policial hay fotografías explícitas del momento de la operación. Se observan los pantalones del médico a la altura de los pies y "se aprecia cómo mueve el pubis de la paciente cuando empuja el doctor", explica Miquel Vals.

Todo indica que no es la primera vez que el cirujano actuaba de esta forma. Sus compañeros de quirófano cuentan que cambiaba la camilla de orientación para evitar ser visto desde la puerta de entrada y de salida de quirófano. En las intervenciones usaba anestesia general. Existen dos vídeos grabados que el personal ha entregado a los investigadores para que usen como prueba.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.