Elecciones Extremadura 2025 en directo, resultados y última hora: la Junta pide que "acudan a votar" ante la baja participación

Quedan tan solo unas horas para conocer los resultados de las elecciones autonómicas en Extremadura. Tras unos días intensos de campaña, se disiparán las dudas de los comicios para el día de hoy. Aunque por el momento los sondeos conceden la victoria al Partido Popular con María Guardiola al frente, seguiría necesitando el apoyo de Vox para gobernar, ya que no se anticipa una mayoría absoluta para los populares extremeños. El PSOE, por su parte, con Miguel Ángel Gallardo como candidato, obtendría entre 19 y 22 escaños (31'6%).

Este domingo se decide la continuidad de Guardiola, actual presidenta de la Junta de Extremadura desde julio de 2023, que tuvo que anticipar las elecciones tras no alcanzar un acuerdo con Vox para sacar adelante los Presupuestos autonómicos de 2026. El bloqueo conjunto de PSOE y Vox, cuando aún quedaba año y medio de legislatura, precipitó una convocatoria que se convertirá en la primera cita con las urnas desde las europeas de junio de 2024 y que tendrá inevitablemente una lectura nacional.

Gallardo, por su parte, se encuentra en una situación delicada, ya que actualmente está procesado por presunta prevaricación administrativa y tráfico de influencias en la contratación de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, en la Diputación de Badajoz.

La participación en las elecciones extremeñas se sitúa en el 50,64% a las 18:00 horas, seis puntos menos que en 2023

La participación en las elecciones autonómicas de Extremadura baja en 6,50 puntos a las 18 horas, respecto a las de 2023, según los datos oficiales de la Junta. En los comicios de hoy, la participación se sitúa en el 50,62%, mientras que en 2023 a esta misma hora la participación era de un 57,12%.

Tanto en Badajoz como en Cáceres la participación ha caído. No obstante, cae de forma más acusada en Badajoz donde retrocede 6,32 puntos y se sitúa en el 35,62%.

María Guardiola califica el día de "intenso" y asegura que viene a "ofrecer una Extremadura mejor"

La presidenta en funciones de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha ejercido su derecho a voto. Desde el colegio electoral, Guardiola ha hecho un llamamiento a la participación para que la gente acuda a votar. Asimismo, ha detallado que el día de hoy es "intenso" y lo califica de "histórico" tanto para ella como para toda la región.

Para Guardiola, estos comicios sirven para "construir", para "mejorar" y para "ofrecer una Extremadura mejor".

Miguel Ángel Gallardo anima a acudir a las urnas para "reforzar nuestro sistema democráctico"

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha animado a acudir a las urnas este domingo "con ganas y con fuerzas" porque ahora toca que los ciudadanos elijan su destino.

Tras ejercer su derecho al voto en el colegio electoral habilitado en el Espacio Cultural Rufino Mendoza de Villanueva de la Serena, su localidad natal y de la que fue alcalde durante 21 años, Gallardo ha destacado que las citas electorales como la de hoy son "un día importante para reforzar nuestro sistema democrático".

Irene de Miguel anima a los extremeños a votar para "no retroceder al siglo pasado"

La candidata de Unidas por Extremadura ha votado en un colegio electoral de Mérida. Desde allí, ha detallado que cree que "la gente de izquierdas" ha votado con "ilusión" en estas elecciones y para ella, eso ya es "una victoria". Además, ha animado a todos los extremeños a acudir a las urnas y asegura que "necesitamos no retroceder al siglo pasado".

Sobre su campaña, ha asegurado que han hecho una campaña "humilde" y está satisfecha "con el trabajo realizado". Asimismo, ha detallado que han tenido "un equipo entregado de personas que se han dejado la piel".

Además, ha detallado que "salga lo que salga, está satisfecha con lo que han conseguido".

Óscar Fernández Calle vota y asegura que hoy "empieza el cambio que tanto necesita nuestra tierra"

El candidato de Vox, Óscar Fernández Calle, ya ha votado. Tal y como ha asegurado hoy "es un día de fiesta para Extremadura", ya que hoy "empieza el cambio que tanto necesita nuestra tierra y España".

Asimismo, Fernández Calle ha animado a "todos los extremeños a votar", puesto que con su voto "pueden ser los protagonistas de esta jornada".

Además, el candidato de Vox ha detallado que visitará a "sus apoderados" y ha agradecido a Santiago Abascal su paso por Extremadura ya que, dice, que su apoyo "ha sido masivo".

