Elecciones Extremadura 2025
Elecciones Extremadura 2025 en directo, resultados y última hora: la Junta pide que "acudan a votar" ante la baja participación
Todos los candidatos extremeños ya han votado en las elecciones autonómicas. A esta hora, la participación es de un 50,64%, una cifra seis puntos por debajo respecto a las elecciones de 2023.
Quedan tan solo unas horas para conocer los resultados de las elecciones autonómicas en Extremadura. Tras unos días intensos de campaña, se disiparán las dudas de los comicios para el día de hoy. Aunque por el momento los sondeos conceden la victoria al Partido Popular con María Guardiola al frente, seguiría necesitando el apoyo de Vox para gobernar, ya que no se anticipa una mayoría absoluta para los populares extremeños. El PSOE, por su parte, con Miguel Ángel Gallardo como candidato, obtendría entre 19 y 22 escaños (31'6%).
Este domingo se decide la continuidad de Guardiola, actual presidenta de la Junta de Extremadura desde julio de 2023, que tuvo que anticipar las elecciones tras no alcanzar un acuerdo con Vox para sacar adelante los Presupuestos autonómicos de 2026. El bloqueo conjunto de PSOE y Vox, cuando aún quedaba año y medio de legislatura, precipitó una convocatoria que se convertirá en la primera cita con las urnas desde las europeas de junio de 2024 y que tendrá inevitablemente una lectura nacional.
Gallardo, por su parte, se encuentra en una situación delicada, ya que actualmente está procesado por presunta prevaricación administrativa y tráfico de influencias en la contratación de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, en la Diputación de Badajoz.
La participación en las elecciones extremeñas se sitúa en el 50,64% a las 18:00 horas, seis puntos menos que en 2023
La participación en las elecciones autonómicas de Extremadura baja en 6,50 puntos a las 18 horas, respecto a las de 2023, según los datos oficiales de la Junta. En los comicios de hoy, la participación se sitúa en el 50,62%, mientras que en 2023 a esta misma hora la participación era de un 57,12%.
Tanto en Badajoz como en Cáceres la participación ha caído. No obstante, cae de forma más acusada en Badajoz donde retrocede 6,32 puntos y se sitúa en el 35,62%.
María Guardiola califica el día de "intenso" y asegura que viene a "ofrecer una Extremadura mejor"
La presidenta en funciones de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha ejercido su derecho a voto. Desde el colegio electoral, Guardiola ha hecho un llamamiento a la participación para que la gente acuda a votar. Asimismo, ha detallado que el día de hoy es "intenso" y lo califica de "histórico" tanto para ella como para toda la región.
Para Guardiola, estos comicios sirven para "construir", para "mejorar" y para "ofrecer una Extremadura mejor".
Miguel Ángel Gallardo anima a acudir a las urnas para "reforzar nuestro sistema democráctico"
El candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha animado a acudir a las urnas este domingo "con ganas y con fuerzas" porque ahora toca que los ciudadanos elijan su destino.
Tras ejercer su derecho al voto en el colegio electoral habilitado en el Espacio Cultural Rufino Mendoza de Villanueva de la Serena, su localidad natal y de la que fue alcalde durante 21 años, Gallardo ha destacado que las citas electorales como la de hoy son "un día importante para reforzar nuestro sistema democrático".
Irene de Miguel anima a los extremeños a votar para "no retroceder al siglo pasado"
La candidata de Unidas por Extremadura ha votado en un colegio electoral de Mérida. Desde allí, ha detallado que cree que "la gente de izquierdas" ha votado con "ilusión" en estas elecciones y para ella, eso ya es "una victoria". Además, ha animado a todos los extremeños a acudir a las urnas y asegura que "necesitamos no retroceder al siglo pasado".
Sobre su campaña, ha asegurado que han hecho una campaña "humilde" y está satisfecha "con el trabajo realizado". Asimismo, ha detallado que han tenido "un equipo entregado de personas que se han dejado la piel".
Además, ha detallado que "salga lo que salga, está satisfecha con lo que han conseguido".
Óscar Fernández Calle vota y asegura que hoy "empieza el cambio que tanto necesita nuestra tierra"
El candidato de Vox, Óscar Fernández Calle, ya ha votado. Tal y como ha asegurado hoy "es un día de fiesta para Extremadura", ya que hoy "empieza el cambio que tanto necesita nuestra tierra y España".
Asimismo, Fernández Calle ha animado a "todos los extremeños a votar", puesto que con su voto "pueden ser los protagonistas de esta jornada".
Además, el candidato de Vox ha detallado que visitará a "sus apoderados" y ha agradecido a Santiago Abascal su paso por Extremadura ya que, dice, que su apoyo "ha sido masivo".
Elecciones Extremadura 2025 en directo: ¿Por qué ha descendido la participación?
Estos comicios no coinciden con las municipales y este factor podría influir en el descenso de la participación. La convocatoria electoral fue adelantada por la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, candidata del Partido Popular, tras no lograr aprobar los Presupuestos de la comunidad autónoma.
Elecciones Extremadura 2025 en directo: Hacen un llamamiento para que "vayan a votar"
La portavoz de la Junta de Extremadura, Elena Manzano, ha hecho un llamamiento "a los habitantes para que vayan a votar" en las menos de dos horas que quedan con los colegios abiertos.
Por otro lado, ha querido agradecer a "todas las personas que están realizando una gran labor".
Elecciones Extremadura 2025 en directo: La participación no supera el 50% en Badajoz
Solo el 49,94% de las personas censadas en la provincia de Badajoz han votado a las 18:00 horas, según el tercer avance de participación facilitado por la Junta, casi 7 puntos menos que en las elecciones de 2023. Frente a esta cifra, la participación en Cáceres ha sido del 51,89%, lo que supone 5,6 puntos menos que en los comicios de hace dos años.
Elecciones Extremadura 2025 en directo: Así es el programa electoral del PSOE
El PSOE extremeño ha querido transmitir unidad y continuidad en su programa electoral. Bajo el lema CUIDA, la formación ha estructurado sus propuestas en torno a cinco ejes fundamentales conforman la palabra que conforma el lema. Esos cinco ejes son compromiso, universidad, igualdad, dignidad y arraigo.
Durante la lectura de su programa electoral, pueden observarse más de 540 propuestas.
Elecciones Extremadura 2025 en directo: Participación del 50,60%, más de seis puntos por debajo comparándolo con 2023
A las 18:00 horas de la tarde, la participación es de un 50,60%. Se sitúa seis puntos por debajo comparándolo con la participación de 2023 a esta misma hora.
Elecciones Extremadura 2025 en directo: Desciende la participación en Almaraz
Según los últimos datos de participación de las 14:00 horas, la participación electoral desciende en once de los doce municipios vinculados a la Central Nuclear de Almaraz. En el caso concreto de Almaraz, la caída alcanza el 9,17%, lo cual confirma una bajada especialmente acusada respecto a anteriores convocatorias.
Elecciones Extremadura 2025 en directo: A las 18:00 horas se produce el último avance de la participación
A las 18:00 horas se producirá el tercer y último avance de la participación en las elecciones de Extremadura. Por el momento, los ciudadanos han continuado yendo a las urnas sin mayores incidencias.
Elecciones Extremadura 2025 en directo: Así es el programa electoral del PP
El PP de Extremadura cuenta con un programa de casi 200 páginas que reúne más de 600 medidas. El documento oficial, publicado por el partido, articula sus propuestas en grandes bloques que abarcan desde la sanidad y la educación hasta la transformación digital.
También recoge propuestas en materia de vivienda, agricultura, con especial atención al desarrollo territorial.
Elecciones Extremadura 2025 en directo: Más de 307.000 ciudadanos ya han votado en las elecciones autonómicas
Más de 307.000 ciudadanos extremeños ya han ejercido su derecho al voto durante el domingo 21 de diciembre en las elecciones autonómicas.
La jornada electoral continúa desarrollándose con normalidad y los colegios electorales permanecerán abiertos hasta las 20:00 horas, momento en el que se procederá al cierre de las urnas.
Elecciones Extremadura 2025 en directo: Gallardo dice haber votado "pensando en Extremadura"
El candidato del PSOE, Miguel Ángel Gallardo, ha depositado su papeleta y ha agradecido el trabajo de las personas. En este sentido, ha señalado en sus redes sociales que ha tomado la decisión de cumplir con su derecho por esa Extremadura "que no se rinde, que confía y que lucha cada día por un futuro con oportunidades para todas y todos".
Elecciones Extremadura 2025 en directo: Vox apuesta por un cambio en Extremadura que puede comenzar "hoy"
Ante los medios de comunicación, el líder de Vox en Extremadura, Óscar Fernández, ha animado a los ciudadanos a acudir a las urnas. En ese sentido, desde su partido esperan que el cambio mencionado por el candidato comience en el día de hoy.
Elecciones Extremadura 2025 en directo: La siguiente comparecencia para conocer los datos de participación llegará a las 18:15 horas
Con el último dato de participación de participación que se publicará sobre las 18:00 horas de la tarde, se prevé que crezca el absentismo. La hora escogida para dar los últimos datos de participación serán a las 18:15 horas de la tarde y la final con los resultados se producirá en el entorno de las 21:15 de la noche.
Elecciones Extremadura 2025 en directo: 33 escaños, la cifra que marca la mayoría absoluta
En las elecciones de Extremadura hay en juego 65 escaños. Por tanto, un partido necesitará 33 escaños para obtener la mayoría absoluta. Por provincias, en Cáceres se repartirán 36 escaños y en Badajoz, 29.
Elecciones Extremadura 2025 en directo: Los candidatos llaman a la participación
Los principales candidatos a la Presidencia de la Junta de Extremadura han apelado a una participación masiva en los comicios autonómicos con llamamientos a la esperanza, la dignidad, la democracia, las libertades y el cambio, y con un mensaje común en todos ellos: hoy se decide el futuro.
La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha invitado a los ciudadanos a acudir a los colegios electorales con "libertad" e "ilusión" de poder llenar las urnas de "mucha esperanza y dignidad".
El candidato del PSOE, Miguel Ángel Gallardo, ha depositado su papeleta en Villanueva de la Serena y ha detallado que citas como las de hoy "son un día importante para reforzar nuestro sistema democrático".
Elecciones Extremadura 2025 en directo: 7.877 extremeños votan desde Francia
En Francia, son más de 7.000 los extremeños que viven debido a la inmigración. Precisamente, esa cifra está llamada a las urnas para votar en las elecciones autonómicas.
Elecciones Extremadura 2025 en directo: Continúa la normalidad durante el transcurso de los comicios
Las 1.400 mesas electorales previstas en Extremadura para los comicios autonómicos se han constituido con "absoluta normalidad" y sin ninguna incidencia reseñable. Así continúa a esta hora el transcurso de las elecciones.
Elecciones Extremadura 2025 en directo: El voto en el epicentro de los incendios de Jarilla
En Jarilla y Villar de Plasencia, los vecinos no han sido madrugadores. De los 119 censados en Jarilla, a las 11:00 horas de la mañana solo habían votado 16 personas y, en Villar de Plasencia, 37 de 215 con derecho a voto.
En la mayoría de los casos, han señalado que la gestión de los incendios de este verano no influirá en su papeleta, aunque hay vecinos que consideran que hay que tenerlo en cuenta.
Elecciones Extremadura 2025 en directo: 17.508 solicitaron el voto por correo
Durante estas elecciones autonómicas, Correos ha registrado la mitad de solicitudes de voto. A primera hora de la mañana, los trabajadores de Correos han introducido los votos por correo. Asimismo, durante estos comicios, han recibido 17.508 solicitudes de voto por correo.
Elecciones Extremadura 2025 en directo: María Guardiola pide que se vote "con ilusión" y con "esperanza"
La candidata del Partido Popular, María Guardiola, ha agradecido "de corazón" a todas las personas que están hoy trabajando y colaborando para que las elecciones puedan transcurrir con normalidad.
Asimismo, ha animado a los electores que voten "con ilusión y con esperanza".
Elecciones Extremadura 2025 en directo: ¿Qué ha ocurrido durante la mañana?
Ya han votado los candidatos de las principales formaciones. El que más ha madrugado ha sido el candidato de Vox, Óscar Fernández. Posteriormente, ha votado la candidata de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel.
El tercero en votar ha sido Miguel Ángel Gallardo que ha animado a la participación. También ha hecho lo mismo María Guardiola, que ha sido la última en votar en torno a las 12:00 de la mañana.
A las 11:00 horas de la mañana, el centro de datos de la Junta ha hecho público el dato de participación. Hasta esa hora habían participado el 8,83% del censo electoral.
Elecciones Extremadura 2025 en directo: La participación ronda el 36%, cinco puntos por debajo que en 2023
A esta hora, la participación es de un 35,74%, lo que supondría algo más de cinco puntos por debajo comparándolo con los comicios de 2023.
Elecciones Extremadura 2025 en directo: 11 candidaturas en Cáceres y 10 en Badajoz
Hay una candidatura menos en Badajoz que en Cáceres. Los electores de la provincia de Badajoz que no lleven su voto preparado a su colegio y entren en las cabinas para recogerlo y meterlo en el sobre sepia, comprobarán que tiene 10 opciones, mientras que en Cáceres son 11 las candidaturas.
Es así porque Extremadura Unida solo se presenta en la provincia cacereña.
Elecciones Extremadura 2025 en directo: Facilidades para que las personas mayores acudan a votar
Cruz Roja ha puesto en marcha un dispositivo especial de traslado de personas mayores, dependientes o enfermas a los colegios electorales para que puedan ejercer su derecho a voto.
Ese servicio, que se ofrece en más de 40 zonas de Extremadura con más de 100 vehículos, pueden ser solicitados tanto por ciudadanos de manera particular como por centros residenciales que carezcan de medios de transporte.
Elecciones Extremadura 2025 en directo: El PP y Vox miden fuerzas en las elecciones extremeñas
La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, adelantó las elecciones regionales para evitar el "bloqueo" de Vox y del PSOE en la aprobación de los presupuestos de la comunidad.
No obstante, las encuestas apuntan a que seguirá dependiendo de Vox para formar gobierno y disponer de una mayoría parlamentaria.
Elecciones Extremadura 2025 en directo: El intento de robo en dos oficinas de Correos no ha tenido impacto en el proceso electoral
El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha informado de esas dos tentativas de robo en las oficinas de Correos de dos municipios extremeños. Tal y como ha confirmado el delegado, los asaltantes no lograron sustraer dinero ni, "lo más importante", sobres con votos por correo.
Quintana ha lanzado un mensaje de tranquilidad asegurando que estos incidentes no han tenido impacto en el proceso electoral, el cual se desarrolla "con plenas garantías de seguridad".
Elecciones Extremadura 2025 en directo: ¿Hasta qué hora se puede votar en las elecciones extremeñas?
Los colegios electorales de Extremadura cerrarán sus puertas a las 20:00 horas tras una intensiva jornada. Una vez sean las 20:00 horas de la tarde, solo podrán votar los ciudadanos que se encuentren dentro del recinto.
Una vez voten, será el turno de introducir las papeletas recibidas por correo y, posteriormente, los miembros de la mesa y los interventores inscritos en el censo de la circunscripción correspondiente podrán votar.
Elecciones Extremadura 2025 en directo: los candidatos aprovecharon la jornada de reflexión para pasar el día en el campo o encomendarse a la virgen
Los candidatos de las formaciones políticas que concurren a las elecciones extremeñas aprovecharon la jornada de reflexión para estar con su familia y amistades, dedicar tiempo a sus aficiones, entre ellas el campo y el fútbol, y encomendarse a la virgen.
Elecciones Extremadura 2025 en directo: Casi 2.000 agentes velan por el buen desarrollo de los comicios
Alrededor de 2.000 agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional están desplegados en Extremadura para velar por el buen desarrollo de la jornada electoral, que hasta este momento se está desarrollando con tranquilidad y sin incidencias reseñables.
Elecciones Extremadura 2025 en directo: Intentan robar dos oficinas de Correos en Extremadura pero no se llevan votos
La Guardia Civil investiga dos intentos de robo en las oficinas de Correos en Extremadura. Al parecer, se habrían producido en la provincia de Cáceres antes de la apertura de los colegios electorales.
Tal y como indica ABC, los votos no han sido robados ni alterados. Uno de esos intentos de hurto se ha producido en la localidad de Malpartida a las 6.45 horas, sin embargo, no han logrado entrar en la oficina.
El otro intento se ha registrado en Alagón del Río y, según las informaciones publicadas, habrían intentado forzar la puerta de entrada.
Elecciones Extremadura 2025 en directo: Han votado un 8,81%
La participación en las elecciones extremeñas ha sido de un 8,81%, tal y como ha detallado la Junta de Extremadura. Es la primera vez que se comunican los datos a esta hora, por lo que no se puede comparar con informaciones de los anteriores comicios.
Elecciones Extremadura 2025 en directo: Vota Irene de Miguel, candidata de Unidas por Extremadura
La candidata de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, acude a votar en un colegio electoral de Mérida. Es la tercera vez que de Miguel se presenta a unas elecciones autonómicas.
Elecciones Extremadura 2025 en directo: Las mesas se han constituido "con normalidad"
Tal y como ha asegurado Elena Manzano, portavoz de la Junta de Extremadura, se han constituido la totalidad de las mesas con "normalidad".
Asimismo, ha detallado que hoy es un "día fundamental para la democracia" y durante la jornada, "los extremeños pueden ejercer su derecho fundamental contenido en el artículo 43 de la Constitución".
Elecciones Extremadura 2025 en directo: Los números de los comicios extremeños
Durante la jornada de hoy, los colegios electorales extremeños contarán con un total de 13.836.425 papeletas. Concretamente, serán 8.245.350 en la provincia de Badajoz y 5.591.075 por Cáceres, así como con 1.332.815 sobres.
La jornada electoral contará con 867 representantes de la Administración, 493 de ellos de la provincia de Badajoz y 374 a la de Cáceres. Cada uno contará con un dispositivo electrónico portátil para poder enviar los datos de la mesa electoral.
Elecciones Extremadura 2025 en directo: Los candidatos del PSOE y Vox debutan en estos comicios
Por el PP, María Guardiola repite y aspira a ser reelegida como presidenta de la Junta de Extremadura. Asimismo, son los terceros comicios como cabeza de lista para Irene de Miguel, candidata de Unidas por Extremadura.
Como número uno en las autonómicas se estrena el socialista Miguel Ángel Gallardo tras el fallecimiento de Guillermo Fernández Vara, y también son los primeros comicios para Óscar Fernández Calle, diputado por Vox en la pasada legislatura.
Elecciones Extremadura 2025 en directo: Constituidas todas las mesas en las elecciones extremeñas
A las 9:35 horas, han quedado constituidas todas las mesas electorales en Extremadura. La última en hacerlo ha sido una de las habilitadas en el municipio de Fregenal de la Sierra, en Badajoz.
Elecciones Extremadura 2025 en directo: 122 de los 124 electores afectados por el robo de Correos han vuelto a votar
122 de los 124 electores cuyos votos por correo fueron sustraídos en la oficina de Correos de Fuente de Cantos han vuelto a ejercer su derecho al voto, según datos aportados por Correos.
Elecciones Extremadura 2025 en directo: Resultados anticipados
La jornada se ha iniciado a las 9:00 horas con la apertura de los colegios electorales y se prolongará hasta las 20:00 horas, momento en el que comenzará el escrutinio. Los extremeños podrán elegir entre 12 candidaturas: 11 por la provincia de Cáceres y 10 por Badajoz.
Al haber una sola urna, se prevé que los resultado se conozcan antes de lo que suele ser habitual: en torno a las 21:30 horas.
Elecciones Extremadura 2025 en directo: 890.985 extremeños están llamados a votar
Un total de 890.985 extremeños están llamados a votar en alguno de los 791 colegios electorales que han abierto sus puertas desde hace media hora.
A las 10:00 horas de la mañana, la Junta de Extremadura tiene previsto ofrecer una rueda de prensa para informar de cómo ha transcurrido la apertura de los colegios. A partir de las 11:00 horas, el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, informará sobre las incidencias en la jornada electoral.
Elecciones Extremadura 2025 en directo: Miguel Ángel Gallardo votará en Villanueva de la Serena alrededor de las 11:00 horas
El candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, va a ejercer su derecho al voto en el Espacio Cultural Rufino Mendoza, ubicado en Villanueva de la Serena. Lo hará alrededor de las 11:00 horas de la mañana
Elecciones Extremadura 2025 en directo: Irene de Miguel votará en torno a las 10:30 horas
La candidata de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, votará en torno a las 10:30 horas en el Centro de Educación Infantil y Primaria Calatrava de Mérida. Con su papeleta, de Miguel espera aumentar los cuatro escaños que tiene su formación en la Asamblea.
Elecciones Extremadura 2025 en directo: Óscar Fernández, el candidato de Vox, votará a las 10:00
El candidato de Vox a la Presidencia de la Junta de Extremadura, Óscar Fernández Calle, ejercerá su derecho al voto en el Centro de Educación Infantil y Primaria Castra Caecilia de Cáceres. El cabeza de lista de Vox prevé acudir al colegio electoral alrededor de las 10:00 horas, una hora después de su apertura.
Durante la noche, seguirá el escrutinio en el Parador de Mérida
Elecciones Extremadura 2025 en directo: El PP espera un buen resultado, aunque con incógnitas
El PP espera un buen resultado, aunque comienza la jornada con la incógnita del impacto que tendrá el ruido de la recta final de la campaña, empañada por las dudas que Guardiola esparció sobre la limpieza del proceso electoral tras el robo de 124 votos en una oficina de Correos en Fuente de Cantos.
Las últimas encuestas de los populares prevén que Guardiola rozará la mayoría absoluta. Con ese resultado, esperan que este domingo "la espiral del cambio", que arrancó en 2023, gane más adeptos entre los abstencionistas.
Elecciones Extremadura 2025 en directo: Son las primeras elecciones anticipadas en esta comunidad
Por primera vez, desde 1983, los comicios se han adelantado en la historia de Extremadura.
Guardiola ha optado por el adelanto de elecciones tras el bloqueo parlamentario que le impide aprobar los presupuestos autonómicos en 2026. Tanto el PSOE como Vox y Unidas Podemos presentaron enmiendas a la totalidad al proyecto de cuentas.
Este detalle, según Guardiola, indica una falta de voluntad para negociar.
Elecciones Extremadura 2025 en directo: Abren los colegios electorales
Con la llegada de las 9:00 horas de la mañana, los colegios electorales extremeños abren sus puertas para que los electores puedan acudir a ejercer su derecho a voto.
Elecciones Extremadura 2025 en directo: Cuándo se conoce el porcentaje de participación
El porcentaje de participación oficial, al igual que los resultados de las urnas, se conocerán el mismo día de las elecciones, una vez que cierren los colegios electorales y se realice el recuento de los votos. Se hará un recuento de todas las personas que han votado de entre todas las inscritas en el censo electoral. Esto incluye tanto el cómputo de voto por correo como el presencial.
No obstante, a lo largo del día se irán ofreciendo adelantos de datos que pueden orientar a las cifras oficiales que darán al final de la noche.
Elecciones Extremadura 2025 en directo: Qué pasa si no hay mayoría absoluta
En caso de que este escenario se produzca, que es lo más probable, el primer paso que supuestamente daría Guardiola es tratar de pactar con Vox. De hecho, el presidente de los populares, Alberto Núñez Feijóo, defendió pocos días atrás que la clave es superar a toda la izquierda para que a Vox le baste con abstenerse. No obstante, el partido de Santiago Abascal ya avisó que exigirá un "precio más alto" que en otros pactos recientes.
Todas las encuestas indican que Guardiola volvería ser la ganadora con una horquilla de entre 25 y 29 escaños, frente a un PSOE que podría quedar por debajo de los 22 escaños y Vox cercano a los 12. Ninguna de las encuestas publicadas observa que el PSOE pueda llegar a un Gobierno formado con Unidas por Extremadura.
Elecciones Extremadura 2025 en directo: Cuántos escaños se necesitan para la mayoría absoluta
El número necesario para alcanzar mayoría absoluta en estas elecciones de Extremadura es de 33 diputados. La Asamblea de Extremadura cuenta con un total de 65 escaños, 36 por Badajoz y 29 por la provincia a de Cáceres.
Elecciones Extremadura 2025 en directo: Cuándo habrá resultados
Tras el recuento, cada mesa refleja sus datos en un acta de escrutinio. Tal y como indica la normativa, una vez proclamados definitivamente los resultados del escrutinio general y los diputados electos, las Juntas Electorales Provinciales los trasladaran a la Junta Electoral de Extremadura en el mismo o en el siguiente día; y recibidos que sean por ésta, se comunicarán a la Asamblea de Extremadura dentro de igual término.
Elecciones Extremadura 2025 en directo: Cómo consultar tu colegio y tu mesa
Lo habitual es recibir en casa la tarjeta censal con el colegio y la mesa asignados. Si no la tienes o la has extraviado, puedes consultarlo online a través del servicio de la Oficina del Censo Electoral (INE), dentro del apartado de "Censo electoral", usando el sistema de autenticación Cl@ve. A las 9:00 horas de la mañana, los colegios electorales abren sus puertas. A partir de esa hora, y hasta las 20:00 horas de la tarde que se cierren los colegios, se podrá votar.
Elecciones Extremadura 2025 en directo: Cómo votar y a cuántos electores asciende el censo
En total, el censo asciende a 890.967 electores (860.359 residentes en Extremadura y 30.608 en el extranjero), según datos del Instituto de Estadística de Extremadura.
Para votar, hay que tener la nacionalidad española, ser mayor de 18 años el día de la votación, estar inscrito en el censo y no estar privado del derecho al sufragio por sentencia firme. Hoy, día en el que se celebran las elecciones será obligatorio identificarse ante la mesa: sirve el DNI (aunque esté caducado), el pasaporte o el carné de conducir, siempre original.
Elecciones Extremadura 2025 en directo: Inicio de la cobertura
Buenos días, con el comienzo de la jornada electoral en Extremadura, da inicio la cobertura en directo en la web de Antena 3 Noticias para conocer todos los datos de participación y resultados de los comicios. Se trata de una cita decisiva donde los extremeños podrán votar por su destino en los próximos años.
