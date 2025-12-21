Antena3
Las 15 cosas que no sabías de Antía Pinal, ganadora de La Voz 2025: manías, inspiración y su momento más duro

Conocemos más a fondo a la nueva ganadora de La Voz gracias a estas quince preguntas que Antía no duda en responder.

Antía Pinal, ganadora de La Voz 2025

Antía Pinal se ha convertido en la ganadora de La Voz 2025 tras una emocionante final. Los cuatro talents, los coaches y los invitados nos dieron una gala llena de música y emoción, con unas actuaciones que ya son historia del programa, y que coronó a la joven viguesa como la mejor voz de este país.

Pablo López suma con Antía su cuarta victoria en el universo de La Voz en Antena 3

Porque sí, Antía es de Vigo, y es que recibió los ánimos y el apoyo de Abel Caballero, alcalde de la ciudad gallega. Este y otros secretos sobre ella los hemos podido conocer gracias a esta entrevista exclusiva con Antía, que ha respondido a quince cosas sobre ella para conocerla más a fondo.

Entre otras cosas, Antía nos desvela cuál fue la primera canción que se aprendió y lo primero que hace al despertarse. También señala a sus padres como su fuente de inspiración: “Se complementan muy bien, son la combinación perfecta”, apunta Antía.

Sobre el programa, la joven señala que las Batallas fue el momento más duro que vivió en La Voz, y nos confiesa aquel momento que no olvidará en la vida. Su manía antes de cantar, comida favorita, su colección más ‘golosa’ y su miedo más irracional protagonizan el resto de esta entrevista exclusiva. ¡Dale al play y conoce más detalles sobre Antía!

Madre de Oihan

Sebastián Yatra pide que salga al escenario la madre de su talent para valorarle: “Le daba mucho miedo esta canción”

Antía Pinal, ganadora de La Voz 2025

