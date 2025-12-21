Las 15 cosas que no sabías de Antía Pinal, ganadora de La Voz 2025: manías, inspiración y su momento más duro

Antía Pinal se ha convertido en la ganadora de La Voz 2025 tras una emocionante final. Los cuatro talents, los coaches y los invitados nos dieron una gala llena de música y emoción, con unas actuaciones que ya son historia del programa, y que coronó a la joven viguesa como la mejor voz de este país.

Porque sí, Antía es de Vigo, y es que recibió los ánimos y el apoyo de Abel Caballero, alcalde de la ciudad gallega. Este y otros secretos sobre ella los hemos podido conocer gracias a esta entrevista exclusiva con Antía, que ha respondido a quince cosas sobre ella para conocerla más a fondo.

Entre otras cosas, Antía nos desvela cuál fue la primera canción que se aprendió y lo primero que hace al despertarse. También señala a sus padres como su fuente de inspiración: “Se complementan muy bien, son la combinación perfecta”, apunta Antía.

Sobre el programa, la joven señala que las Batallas fue el momento más duro que vivió en La Voz, y nos confiesa aquel momento que no olvidará en la vida. Su manía antes de cantar, comida favorita, su colección más ‘golosa’ y su miedo más irracional protagonizan el resto de esta entrevista exclusiva. ¡Dale al play y conoce más detalles sobre Antía!