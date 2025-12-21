“Somos más fuertes de lo que pensamos”: El Desafío lleva al límite a los concursantes de la nueva temporada

Muy pronto, podremos disfrutar de la sexta temporada de El Desafío en Antena 3, una temporada que llega cargada de nervios, emoción y tensión, con una terna de concursantes dispuestos a superarse a sí mismos gala tras gala.

Los límites están para superarse, y los concursantes lo saben. Con cada gala, veremos que cada uno de ellos da lo mejor de sí mismos, regalándonos una de las mejores ediciones de la historia de El Desafío, “la más competitiva” según Pilar Rubio, y “la más emocionante y espectacular” para Santiago Segura.

Una edición donde las emociones estarán a flor de piel, y un paso en falso puede tirar por la borda todo el trabajo de los concursantes. Muy pronto, estreno de la nueva temporada de El Desafío en Antena 3. ¡Va a ser brutal!