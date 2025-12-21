Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Muy pronto

“Somos más fuertes de lo que pensamos”: El Desafío lleva al límite a los concursantes de la nueva temporada

Los límites están para superarlos, y los concursantes lo harán con creces en la nueva temporada de El Desafío, muy pronto en Antena 3.

El Desafío

Publicidad

Julián López
Publicado:

Muy pronto, podremos disfrutar de la sexta temporada de El Desafío en Antena 3, una temporada que llega cargada de nervios, emoción y tensión, con una terna de concursantes dispuestos a superarse a sí mismos gala tras gala.

Eva Soriano, en El Desafío

Los límites están para superarse, y los concursantes lo saben. Con cada gala, veremos que cada uno de ellos da lo mejor de sí mismos, regalándonos una de las mejores ediciones de la historia de El Desafío, “la más competitiva” según Pilar Rubio, y “la más emocionante y espectacular” para Santiago Segura.

Una edición donde las emociones estarán a flor de piel, y un paso en falso puede tirar por la borda todo el trabajo de los concursantes. Muy pronto, estreno de la nueva temporada de El Desafío en Antena 3. ¡Va a ser brutal!

Antena 3» Programas» El Desafío

Publicidad

Programas

El Desafío

“Somos más fuertes de lo que pensamos”: El Desafío lleva al límite a los concursantes de la nueva temporada

Mika y Eva González

Estas palabras de los coaches provocan la tierna reacción de Mika: “Es muy bonito cuando uno recibe amor”

"¿Estamos locos?": la increíble decoración navideña en casa de Nuria Roca y Juan del Val

"¿Estamos locos?": el 'pique' de Nuria Roca y Juan del Val por su alocada decoración navideña

Rosa celebra su cumpleaños en Pasapalabra: “Creo que mi deseo está claro”
¿Completará El Rosco?

Locura por Rosa y su posible bote esta semana en Pasapalabra: el único hito que le falta entre sus récords

La ruleta de la suerte noche
CRÓNICA

La edición especial de La ruleta de la suerte reparte casi 70.000 euros en una noche llena de diversión y alegría

Tiramisú al plato: un postre delicioso con el que conquistarás a tus comensales
¡No dudes en probarlos!

Arguiñano: recetas de postres navideños de última hora para esta Nochebuena

Karlos Arguiñano vuelve a conquistar las mesas navideñas con una selección de postres que combinan tradición y sabor. Panettone casero o vasitos de café y dulce de leche forman parte de las propuestas para endulzar esta Navidad.

Antía Pinal, ganadora de La Voz 2025
Contenido exclusivo

Las 15 cosas que no sabías de Antía Pinal, ganadora de La Voz 2025: manías, inspiración y su momento más duro

Conocemos más a fondo a la nueva ganadora de La Voz gracias a estas quince preguntas que Antía no duda en responder.

Ilia Topuria y Giorgina Uzcategui

La ruptura de Ilia Topuria y Giorgina acaba en los juzgados con una denuncia por extorsión y otra por malos tratos

Álvaro

Álvaro se lleva el bote y juega la Gran Final con casi 34.000 euros

La banda de La ruleta de la suerte noche

La velocidad de esta concursante para resolver los paneles musicales: “Además, sin ver el panel”

Publicidad