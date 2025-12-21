Estas palabras de los coaches provocan la tierna reacción de Mika: “Es muy bonito cuando uno recibe amor”

Mika no tuvo representación en la Gran Final de La Voz, pero no significa que el coach no haya disfrutado de una noche histórica. El artista británico nos cautivó sobre el escenario tras cantar ‘Modern times’, y también nos puso las emociones a flor de piel con otro de los momentazos de la Gran Final.

Los coaches le prepararon una sorpresa a su compañero, un vídeo en el que reflejaban sus sentimientos, todo lo que han vivido, compartido y aprendido con Mika a lo largo de estos meses de concurso.

Malú, Pablo López y Yatra se iban deshaciendo en elogios hacia el británico. “Es una luz que se me enciende cuando no tengo suerte”, señalaba el malagueño, siempre con su prosa y su arte con las palabras. Para la madrileña, en cambio, Mika ha sido “todo un descubrimiento”, mientras que el colombiano, entre otras cosas, lo considera “un amigo de verdad”.

A medida que avanzaba el vídeo, Mika iba aguantando las lágrimas, y ha tenido una bonita reacción, igual que todos los que lo hemos visto a través de la pantalla. Porque Mika ha repartido amor en su primer año como coach de La Voz, un amor que ha recibido de vuelta de sus compañeros de sillón.

“No necesitaba cambiar para nada”, reconoce Mika tras abrazar a sus compañeros, dejándonos ver que él es así: todo lo que hemos visto de él en La Voz es puro Mika. ¡Y nos encanta! En el vídeo de arriba tienes este emotivo momento, ¡corre a darle play!