Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | Gran Final

Estas palabras de los coaches provocan la tierna reacción de Mika: “Es muy bonito cuando uno recibe amor”

Malú, Yatra y Pablo han confesado qué es Mika para cada uno de ellos, unas palabras que han emocionado al coach británico.

Mika y Eva González

Publicidad

Julián López
Publicado:

Mika no tuvo representación en la Gran Final de La Voz, pero no significa que el coach no haya disfrutado de una noche histórica. El artista británico nos cautivó sobre el escenario tras cantar ‘Modern times’, y también nos puso las emociones a flor de piel con otro de los momentazos de la Gran Final.

Mika arrasa en la final de La Voz con una explosiva versión de ‘Modern times’

Los coaches le prepararon una sorpresa a su compañero, un vídeo en el que reflejaban sus sentimientos, todo lo que han vivido, compartido y aprendido con Mika a lo largo de estos meses de concurso.

Malú, Pablo López y Yatra se iban deshaciendo en elogios hacia el británico. “Es una luz que se me enciende cuando no tengo suerte”, señalaba el malagueño, siempre con su prosa y su arte con las palabras. Para la madrileña, en cambio, Mika ha sido “todo un descubrimiento”, mientras que el colombiano, entre otras cosas, lo considera “un amigo de verdad”.

A medida que avanzaba el vídeo, Mika iba aguantando las lágrimas, y ha tenido una bonita reacción, igual que todos los que lo hemos visto a través de la pantalla. Porque Mika ha repartido amor en su primer año como coach de La Voz, un amor que ha recibido de vuelta de sus compañeros de sillón.

“No necesitaba cambiar para nada”, reconoce Mika tras abrazar a sus compañeros, dejándonos ver que él es así: todo lo que hemos visto de él en La Voz es puro Mika. ¡Y nos encanta! En el vídeo de arriba tienes este emotivo momento, ¡corre a darle play!

El mensaje de Antonio Orozco a los coaches actuales de La Voz: "Ninguno de vosotros me vais a igualar"

El mensaje de Antonio Orozco a los coaches actuales de La Voz: "Ninguno de vosotros me vais a igualar"

Antena 3» Programas» La Voz

Publicidad

Programas

Mika y Eva González

Estas palabras de los coaches provocan la tierna reacción de Mika: “Es muy bonito cuando uno recibe amor”

"¿Estamos locos?": la increíble decoración navideña en casa de Nuria Roca y Juan del Val

"¿Estamos locos?": el 'pique' de Nuria Roca y Juan del Val por su alocada decoración navideña

Rosa celebra su cumpleaños en Pasapalabra: “Creo que mi deseo está claro”

Locura por Rosa y su posible bote esta semana en Pasapalabra: el único hito que le falta entre sus récords

La ruleta de la suerte noche
CRÓNICA

La edición especial de La ruleta de la suerte reparte casi 70.000 euros en una noche llena de diversión y alegría

Tiramisú al plato: un postre delicioso con el que conquistarás a tus comensales
¡No dudes en probarlos!

Arguiñano: recetas de postres navideños de última hora para esta Nochebuena

Antía Pinal, ganadora de La Voz 2025
Contenido exclusivo

Las 15 cosas que no sabías de Antía Pinal, ganadora de La Voz 2025: manías, inspiración y su momento más duro

Conocemos más a fondo a la nueva ganadora de La Voz gracias a estas quince preguntas que Antía no duda en responder.

Ilia Topuria y Giorgina Uzcategui
Repasamos

La ruptura de Ilia Topuria y Giorgina acaba en los juzgados con una denuncia por extorsión y otra por malos tratos

La ruptura entre Ilia Topuria y Giorgina Uzcategui ha derivado en un complejo escenario judicial, con denuncias cruzadas que incluyen una presunta extorsión anónima y una denuncia por malos tratos, mientras ambos casos avanzan por la vía legal.

Álvaro

Álvaro se lleva el bote y juega la Gran Final con casi 34.000 euros

La banda de La ruleta de la suerte noche

La velocidad de esta concursante para resolver los paneles musicales: “Además, sin ver el panel”

Jorge Fernández

La reflexión de Jorge Fernández sobre la perspectiva del éxito: “Vivir de acuerdo contigo mismo”

Publicidad