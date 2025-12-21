“Ese es tu verdadero premio”: Sebastián Yatra agradece a Oihan la transformación interna que ha sufrido en La Voz

Oihan nos ha demostrado en La Voz que el trabajo duro tiene su recompensa. Se presentó a las Audiciones como un joven tímido, y bajo la tutela de Sebastián Yatra, ha logrado convertirse en un artista de los pies a la cabeza.

En la Gran Final de La Voz, su interpretación de ‘Quédate conmigo’ nos dejó a todos boquiabiertos, estableciéndose como uno de los favoritos a ganar el concurso: fue el segundo más votado, por detrás de Antía Pinal, ganadora de La Voz 2025.

La actuación nos dejó sin palabras. En el público, todos estaban de pie aplaudiendo y ovacionando a Oihan. Su familia se mostraba eufórica, orgullosa de ver al joven sobre el escenario. Y Sebastián Yatra, desde el asiento del coach, agradecía todo lo que ha hecho Oihan en el concurso.

“Nunca había en un programa una transformación de alguien llegar tan inseguro y convertirse en la persona más segura de todas sobre ese escenario”, ha señalado asombrado el coach colombiano, aplaudiendo la “transformación interna” que ha experimentado Oihan en La Voz a lo largo de estos meses de trabajo.

“Ese es tu verdadero premio”, le ha dicho Yatra a un Oihan que no podía esconder la felicidad y la emoción. Pero hay más, pues el colombiano ha confesado que el joven le inspira a escribir con él, ¿tendremos colaboración entre Yatra y Oihan en el futuro? ¡Dale al play y revive este momentazo!