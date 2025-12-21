Mejores momentos | Gran Batalla
“Ese es tu verdadero premio”: Sebastián Yatra agradece a Oihan la transformación interna que ha sufrido en La Voz
El coach colombiano se ha mostrado muy orgulloso de su talent en la Gran Final de La Voz.
Oihan nos ha demostrado en La Voz que el trabajo duro tiene su recompensa. Se presentó a las Audiciones como un joven tímido, y bajo la tutela de Sebastián Yatra, ha logrado convertirse en un artista de los pies a la cabeza.
En la Gran Final de La Voz, su interpretación de ‘Quédate conmigo’ nos dejó a todos boquiabiertos, estableciéndose como uno de los favoritos a ganar el concurso: fue el segundo más votado, por detrás de Antía Pinal, ganadora de La Voz 2025.
La actuación nos dejó sin palabras. En el público, todos estaban de pie aplaudiendo y ovacionando a Oihan. Su familia se mostraba eufórica, orgullosa de ver al joven sobre el escenario. Y Sebastián Yatra, desde el asiento del coach, agradecía todo lo que ha hecho Oihan en el concurso.
“Nunca había en un programa una transformación de alguien llegar tan inseguro y convertirse en la persona más segura de todas sobre ese escenario”, ha señalado asombrado el coach colombiano, aplaudiendo la “transformación interna” que ha experimentado Oihan en La Voz a lo largo de estos meses de trabajo.
“Ese es tu verdadero premio”, le ha dicho Yatra a un Oihan que no podía esconder la felicidad y la emoción. Pero hay más, pues el colombiano ha confesado que el joven le inspira a escribir con él, ¿tendremos colaboración entre Yatra y Oihan en el futuro? ¡Dale al play y revive este momentazo!
