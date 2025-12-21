Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | Gran Batalla

“Ese es tu verdadero premio”: Sebastián Yatra agradece a Oihan la transformación interna que ha sufrido en La Voz

El coach colombiano se ha mostrado muy orgulloso de su talent en la Gran Final de La Voz.

Sebastián Yatra

Publicidad

Julián López
Publicado:

Oihan nos ha demostrado en La Voz que el trabajo duro tiene su recompensa. Se presentó a las Audiciones como un joven tímido, y bajo la tutela de Sebastián Yatra, ha logrado convertirse en un artista de los pies a la cabeza.

En la Gran Final de La Voz, su interpretación de ‘Quédate conmigo’ nos dejó a todos boquiabiertos, estableciéndose como uno de los favoritos a ganar el concurso: fue el segundo más votado, por detrás de Antía Pinal, ganadora de La Voz 2025.

Oihan en la Final de La Voz

La actuación nos dejó sin palabras. En el público, todos estaban de pie aplaudiendo y ovacionando a Oihan. Su familia se mostraba eufórica, orgullosa de ver al joven sobre el escenario. Y Sebastián Yatra, desde el asiento del coach, agradecía todo lo que ha hecho Oihan en el concurso.

“Nunca había en un programa una transformación de alguien llegar tan inseguro y convertirse en la persona más segura de todas sobre ese escenario”, ha señalado asombrado el coach colombiano, aplaudiendo la “transformación interna” que ha experimentado Oihan en La Voz a lo largo de estos meses de trabajo.

“Ese es tu verdadero premio”, le ha dicho Yatra a un Oihan que no podía esconder la felicidad y la emoción. Pero hay más, pues el colombiano ha confesado que el joven le inspira a escribir con él, ¿tendremos colaboración entre Yatra y Oihan en el futuro? ¡Dale al play y revive este momentazo!

Madre de Oihan

Sebastián Yatra pide que salga al escenario la madre de su talent para valorarle: “Le daba mucho miedo esta canción”

Antena 3» Programas» La Voz

Publicidad

Programas

Sebastián Yatra

“Ese es tu verdadero premio”: Sebastián Yatra agradece a Oihan la transformación interna que ha sufrido en La Voz

El Desafío

“Somos más fuertes de lo que pensamos”: El Desafío lleva al límite a los concursantes de la nueva temporada

Mika y Eva González

Estas palabras de los coaches provocan la tierna reacción de Mika: “Es muy bonito cuando uno recibe amor”

"¿Estamos locos?": la increíble decoración navideña en casa de Nuria Roca y Juan del Val
No te lo pierdas

"¿Estamos locos?": el 'pique' de Nuria Roca y Juan del Val por su alocada decoración navideña

Rosa celebra su cumpleaños en Pasapalabra: “Creo que mi deseo está claro”
¿Completará El Rosco?

Locura por Rosa y su posible bote esta semana en Pasapalabra: el único hito que le falta entre sus récords

La ruleta de la suerte noche
CRÓNICA

La edición especial de La ruleta de la suerte reparte casi 70.000 euros en una noche llena de diversión y alegría

La ruleta de la suerte noche ha vivido uno de los programas más generosos de esta edición.

Tiramisú al plato: un postre delicioso con el que conquistarás a tus comensales
¡No dudes en probarlos!

Arguiñano: recetas de postres navideños de última hora para esta Nochebuena

Karlos Arguiñano vuelve a conquistar las mesas navideñas con una selección de postres que combinan tradición y sabor. Panettone casero o vasitos de café y dulce de leche forman parte de las propuestas para endulzar esta Navidad.

Antía Pinal, ganadora de La Voz 2025

Las 15 cosas que no sabías de Antía Pinal, ganadora de La Voz 2025: manías, inspiración y su momento más duro

Ilia Topuria y Giorgina Uzcategui

La ruptura de Ilia Topuria y Giorgina acaba en los juzgados con una denuncia por extorsión y otra por malos tratos

Álvaro

Álvaro se lleva el bote y juega la Gran Final con casi 34.000 euros

Publicidad