Mejores momentos | Gran Batalla
Las canciones que han marcado las vidas de Pablo López y Sebastián Yatra: “Recuerdo a mi papá tocando la guitarra”
Los coaches han escuchado en una jukebox unas canciones que son muy especiales para sus vidas.
Publicidad
Entre las muchas sorpresas que nos tenía deparada la Gran Final de La Voz, hubo una que fue muy emocionante para los coaches, en especial para Pablo López y Sebastián Yatra.
En una jukebox, Pablo López escucha una canción que nunca olvidará en la vida: “Ha marcado mi vida porque la recuerdo antes que ciertas palabras”, reconoce el coach malagueño. “Esa canción va conmigo”, añade Pablo, recordando tiempos lejanos, aquellas tardes de verano e invierno.
El punto nostálgico lo vivió Sebastián Yatra al pulsar en la jukebox. “Es de las canciones qué más recuerdo a mi papá tocando la guitarra”, confiesa el colombiano, tocándonos el corazón con su historia mientras abraza la gramola.
El colombiano nos desvela que su introducción a la música fue “en vivo”, en su casa cuando había reuniones, ya que su papá sacaba la guitarra y se ponía a tocar alguna de estas canciones.
Más Vídeos
- “Ese es tu verdadero premio”: Sebastián Yatra agradece a Oihan la transformación interna que ha sufrido en La Voz
- Estas palabras de los coaches provocan la tierna reacción de Mika: “Es muy bonito cuando uno recibe amor”
- Las 15 cosas que no sabías de Antía Pinal, ganadora de La Voz 2025: manías, inspiración y su momento más duro
“Las canciones se unen a momentos y a personas porque todo está conectado”, nos dice Yatra antes de agradecer a su papá y mandarle un beso, “por la voz y por la música” ¡Dale al play y no te pierdas este momento tan emotivo!
Publicidad