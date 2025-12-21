Antena3
Las canciones que han marcado las vidas de Pablo López y Sebastián Yatra: “Recuerdo a mi papá tocando la guitarra”

Los coaches han escuchado en una jukebox unas canciones que son muy especiales para sus vidas.

Pablo López y Sebastián Yatra

Julián López
Publicado:

Entre las muchas sorpresas que nos tenía deparada la Gran Final de La Voz, hubo una que fue muy emocionante para los coaches, en especial para Pablo López y Sebastián Yatra.

En una jukebox, Pablo López escucha una canción que nunca olvidará en la vida: “Ha marcado mi vida porque la recuerdo antes que ciertas palabras”, reconoce el coach malagueño. “Esa canción va conmigo”, añade Pablo, recordando tiempos lejanos, aquellas tardes de verano e invierno.

El punto nostálgico lo vivió Sebastián Yatra al pulsar en la jukebox. “Es de las canciones qué más recuerdo a mi papá tocando la guitarra”, confiesa el colombiano, tocándonos el corazón con su historia mientras abraza la gramola.

El colombiano nos desvela que su introducción a la música fue “en vivo”, en su casa cuando había reuniones, ya que su papá sacaba la guitarra y se ponía a tocar alguna de estas canciones.

“Las canciones se unen a momentos y a personas porque todo está conectado”, nos dice Yatra antes de agradecer a su papá y mandarle un beso, “por la voz y por la música” ¡Dale al play y no te pierdas este momento tan emotivo!

Pablo López

La emoción de Pablo López al reencontrarse con el piano de su colegio: “Este fue el día que me enamoré”

