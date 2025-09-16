Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

Guerra

Última hora de la guerra de Israel en Gaza en directo: El ejército israelí lanza una ofensiva terrestre para ocupar la ciudad de Gaza

La amenaza de Netanyahu ya es una realidad, aunque el ejército israelí no se ha pronunciado acerca de estos nuevos bombardeos.

Ataque aéreo israelí en Gaza.

El ejército israelí lanza una ofensiva terrestre | EFE

Publicidad

El ejército israelí ha lanzado durante la madrugada de este martes una ofensiva terrestre para ocupar la ciudad de Gaza, tal y como ha informado Axios citando a funcionarios israelíes. De esta manera, medios israelíes aseguran que ya habría comenzado la toma total. La incursión terrestre está en marcha, los tanques hebreos habrían entrado ya en la ciudad palestina. La amenaza de Netanyahu es ya una realidad, aunque el ejército israelí no se ha pronunciado acerca de estos nuevos bombardeos.

El portavoz de la Defensa Civil gazatí, Mahmud Bassal, ha explicado a la AFP que "los bombardeos continúan siendo intensos" en la zona, de manera que "el número de muertos y heridos sigue aumentando". Según Bassal, el ejército israelí también atacó la ciudad de Jan Yunis, en el sur del enclave.

Ataques aéreos y avance de tanques

Las fuerzas israelíes atacan con dureza la ciudad, asediada y bajo orden de desalojo, con helicópteros, drones y robots cargados de explosivos, a la vez que sus tropas van ganando terreno en diferentes zonas de las afueras de la urbe, especialmente por el noroeste. En dicha zona, los tanques israelíes avanzan y retroceden para ir ganando terreno poco a poco. No se ha podido confirmar si han llegado a cruzar los límites de la ciudad.

"Zona de combate peligrosa"

El ejército israelí declaró la semana pasada toda la ciudad de Gaza como "zona de combate peligrosa" e instó a sus residentes a desplazarse hacia la nueva "zona humanitaria" cerca de Jan Yunis, anunciada el sábado, a pesar de que ya está saturada de desplazados.

En la ciudad quedarían al menos 650.000 personas, según las últimas cifras del Ejército israelí, del alrededor de un millón que vivían en la urbe a mediados de agosto, cuando Israel anunció su intención de invadir la capital.

La advertencia de Trump a Hamás de no usar a los rehenes como escudos humanos

El presidente de Estados Unidos advirtió este lunes al movimiento palestino Hamás de no usar a los rehenes israelíes que aún tiene en su poder como escudos humanos para frenar la ofensiva israelí terrestre sobre la ciudad de Gaza, considerándolo "una atrocidad".

A través de su cuenta de 'Truth Social', Trump dijo haber "leído unos informes de prensa" que decían que los rehenes serían sacados a la superficie de Gaza desde sus escondrijos subterráneos. Considera que esa idea equivaldría a "una atrocidad humana, una cosa como la que muy poca gente ha visto nunca antes", escribió. Su advertencia a Hamás fue clara: "No dejen que esto suceda o AQUÍ PUEDE PASAR DE TODO".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.

El presunto asesino de Charlie Kirk se niega a confesar mientras sus familiares son los que colaboran con la investigación

Imagen de Tyler Robinson
EN DIRECTO
Actualizado a las
Actualizar
imagen de perfil
Celia de Santiago

Última hora de la guerra en directo: Mahmud Bassal: “Aumentan los muertos y heridos”

El portavoz de Defensa Civil en Gaza, Mahmud Bassal, ha asegurado que los bombardeos siguen siendo muy intensos. “El número de muertos y heridos continúa en aumento”, declaró a la agencia AFP. Además, confirmó que los ataques han alcanzado también la ciudad de Jan Yunis, en el sur del enclave, una zona que acoge a miles de desplazados desde hace semanas.

Última hora de la guerra en directo: Tanques israelíes entran en la ciudad de Gaza

El ejército de Israel ha iniciado una ofensiva terrestre sobre Gaza esta madrugada, según confirma el medio estadounidense Axios. Tanques hebreos ya habrían accedido a zonas de la ciudad en el marco de una incursión que busca completar la ocupación total del enclave. Aunque el ejército no ha emitido comunicado oficial sobre este nuevo movimiento, el avance ya estaría en marcha desde el noroeste del territorio.

Publicidad

Mundo

La viñeta gráfica de Alfredo Boto.

Las protestas a favor de Palestina durante La Vuelta, en la viñeta gráfica de Alfredo Boto

Friedrich Merz llora

Las lágrimas del canciller de Alemania, Friedrich Merz, al recordar el Holocausto en un discurso

Donald Trump

Trump culpa a la Unión Europea y a la OTAN de no estar haciendo lo suficiente para frenar a Putin

Ataque aéreo israelí en Gaza.
Guerra

Última hora de la guerra de Israel en Gaza en directo: El ejército israelí lanza una ofensiva terrestre para ocupar la ciudad de Gaza

Estados Unidos ataca otra embarcación en la que viajaban tres presuntos narcos venezolanos
EEUU

Estados Unidos ataca otra embarcación en la que viajaban tres presuntos narcos venezolanos

Imagen de un hotpot.
China

Dos jóvenes de 17 años orinan en el caldero de un 'hot pot' y les condenan a pagar 255.000 euros

Los padres de ambos deberán pagar esta sanción ya que son menores de edad.

La OTAN reforzará sus tropas en el flanco oriental tras la invasión de drones rusos en Polonia
Amenaza rusa

Europa diseña un 'muro de drones' para protegerse de Rusia

Este proyecto, encabezado por Alemania, consiste en una red de drones de vigilancia y sistemas antidrones que se extenderá desde Noruega hasta Polonia.

Imagen de Alice Weidel, una de los líderes de AfD en Alemania.

La ultraderecha alemana se dispara: La AfD triplica sus resultados en las elecciones de Renania

Trump anuncia un acuerdo con China sobre TikTok

Trump anuncia un acuerdo con China para que TikTok siga funcionando en EEUU

Pussy Riot

La Fiscalía rusa pide de 9 a 14 años para las activistas de la banda Pussy Riot

Publicidad