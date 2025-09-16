Última hora de la guerra de Israel en Gaza en directo: El ejército israelí lanza una ofensiva terrestre para ocupar la ciudad de Gaza

El ejército israelí ha lanzado durante la madrugada de este martes una ofensiva terrestre para ocupar la ciudad de Gaza, tal y como ha informado Axios citando a funcionarios israelíes. De esta manera, medios israelíes aseguran que ya habría comenzado la toma total. La incursión terrestre está en marcha, los tanques hebreos habrían entrado ya en la ciudad palestina. La amenaza de Netanyahu es ya una realidad, aunque el ejército israelí no se ha pronunciado acerca de estos nuevos bombardeos.

El portavoz de la Defensa Civil gazatí, Mahmud Bassal, ha explicado a la AFP que "los bombardeos continúan siendo intensos" en la zona, de manera que "el número de muertos y heridos sigue aumentando". Según Bassal, el ejército israelí también atacó la ciudad de Jan Yunis, en el sur del enclave.

Ataques aéreos y avance de tanques

Las fuerzas israelíes atacan con dureza la ciudad, asediada y bajo orden de desalojo, con helicópteros, drones y robots cargados de explosivos, a la vez que sus tropas van ganando terreno en diferentes zonas de las afueras de la urbe, especialmente por el noroeste. En dicha zona, los tanques israelíes avanzan y retroceden para ir ganando terreno poco a poco. No se ha podido confirmar si han llegado a cruzar los límites de la ciudad.

"Zona de combate peligrosa"

El ejército israelí declaró la semana pasada toda la ciudad de Gaza como "zona de combate peligrosa" e instó a sus residentes a desplazarse hacia la nueva "zona humanitaria" cerca de Jan Yunis, anunciada el sábado, a pesar de que ya está saturada de desplazados.

En la ciudad quedarían al menos 650.000 personas, según las últimas cifras del Ejército israelí, del alrededor de un millón que vivían en la urbe a mediados de agosto, cuando Israel anunció su intención de invadir la capital.

La advertencia de Trump a Hamás de no usar a los rehenes como escudos humanos

El presidente de Estados Unidos advirtió este lunes al movimiento palestino Hamás de no usar a los rehenes israelíes que aún tiene en su poder como escudos humanos para frenar la ofensiva israelí terrestre sobre la ciudad de Gaza, considerándolo "una atrocidad".

A través de su cuenta de 'Truth Social', Trump dijo haber "leído unos informes de prensa" que decían que los rehenes serían sacados a la superficie de Gaza desde sus escondrijos subterráneos. Considera que esa idea equivaldría a "una atrocidad humana, una cosa como la que muy poca gente ha visto nunca antes", escribió. Su advertencia a Hamás fue clara: "No dejen que esto suceda o AQUÍ PUEDE PASAR DE TODO".

