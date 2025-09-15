VUELTA A ESPAÑA
Laura García, portavoz de JUPOL, sobre el dispositivo de La Vuelta: "Recibieron órdenes estrictamente políticas, algo inaudito y muy grave"
La portavoz del Sindicato Policial JUPOL, Laura García, ha mostrado su malestar con las órdenes recibidas por los grupos de antidisturbios que operaron en La Vuelta Ciclista ayer en Madrid: "Muchos de los protestantes eran viejos conocidos de la policía".
- Última hora de la Vuelta a España 2025 en directo: Yolanda Díaz exige que Israel sea excluido de competiciones mientras continúe la situación en Gaza
- El alcalde de Madrid, sobre las protestas en La Vuelta: "Estoy indignado porque siguen dando aliento a quienes reventaron las calles de Madrid"
- Esperanza Aguirre niega el genocidio en Gaza: "Genocidio es lo que hicieron los nazis con los judíos"
- Todo el alegato de la portavoz policial, en ATRESPLAYER
Publicidad
Laura García, portavoz del JUPOL, defiende la actuación de los antidisturbios ante las protestas de los manifestantes propalestinos sucedidas ayer durante La Vuelta Ciclista a España, que impidieron el fin del evento deportivo y que terminó con 22 agentes heridos y dos detenidos..
Cuando Susanna Griso ha preguntado "qué falló", con el gran número de agentes que había desplegados, Laura lo tiene claro: "Si no se les deja hacer lo que mejor saben hacer que es mantener el orden público, estamos completamente perdidos".
Asegura que los grupos de antidisturbios están más que preparados y acostumbrados a este tipo de eventos, tanto deportivos como de otra índole. Además, reconoce que muchos protestantes son ya "viejos conocidos de la policía" y que siempre se procede a "embolsar a esas personas", es decir, poder sacarlas antes de que puedan ejercer más violencia. En esta ocasión, no recibieron ninguna orden de retención y grupos de 5,10 o 20 protestantes pasaron a ser cientos de personas, algo imparable que acabó desembocando en el fin anticipado de La Vuelta.
"Se dejó a mis compañeros totalmente abandonados"
Laura García cree que no se dejó trabajar a los policías y fue algo totalmente deliberado : "Cuando mis compañeros pedían apoyo, se les daba la callada por respuesta" y "ni siquiera la superioridad respondía por el equipo, esto es gravísimo" afirmaba.
Con estas palabras condenaba la actuación de los superiores de sus compañeros antidisturbios, y defendía que sin una organización clara y concisa y con los protestantes avanzando hacia la primera línea, ejerciendo violencia y llegando a entrar en le circuito de los corredores, la respuesta no pudo ser otra que la que vimos en las imágenes en el día de ayer: "Se dejó a mis compañeros totalmente abandonados, era un coladero, dejaron a todos los violentos acercarse a primera fila".
Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com
Más Noticias
- La reivindicación de la reina Letizia por su cumpleaños: ¿Mensaje encubierto a la influencer María Pombo?
- Susanna Griso: "Lo de perseguir a los fumadores en las terrazas me parece que es tratarles como apestados"
- Un piso okupado, posible foco de la explosión que deja un muerto en Madrid: "Le vi colgando de cintura para abajo para caer al vacío"
Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.
Publicidad