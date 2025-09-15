Laura García, portavoz de JUPOL, sobre el dispositivo de La Vuelta: "Recibieron órdenes estrictamente políticas, algo inaudito y muy grave"

Laura García, portavoz del JUPOL, defiende la actuación de los antidisturbios ante las protestas de los manifestantes propalestinos sucedidas ayer durante La Vuelta Ciclista a España, que impidieron el fin del evento deportivo y que terminó con 22 agentes heridos y dos detenidos..

Cuando Susanna Griso ha preguntado "qué falló", con el gran número de agentes que había desplegados, Laura lo tiene claro: "Si no se les deja hacer lo que mejor saben hacer que es mantener el orden público, estamos completamente perdidos".

Asegura que los grupos de antidisturbios están más que preparados y acostumbrados a este tipo de eventos, tanto deportivos como de otra índole. Además, reconoce que muchos protestantes son ya "viejos conocidos de la policía" y que siempre se procede a "embolsar a esas personas", es decir, poder sacarlas antes de que puedan ejercer más violencia. En esta ocasión, no recibieron ninguna orden de retención y grupos de 5,10 o 20 protestantes pasaron a ser cientos de personas, algo imparable que acabó desembocando en el fin anticipado de La Vuelta.

"Se dejó a mis compañeros totalmente abandonados"

Laura García cree que no se dejó trabajar a los policías y fue algo totalmente deliberado : "Cuando mis compañeros pedían apoyo, se les daba la callada por respuesta" y "ni siquiera la superioridad respondía por el equipo, esto es gravísimo" afirmaba.

Con estas palabras condenaba la actuación de los superiores de sus compañeros antidisturbios, y defendía que sin una organización clara y concisa y con los protestantes avanzando hacia la primera línea, ejerciendo violencia y llegando a entrar en le circuito de los corredores, la respuesta no pudo ser otra que la que vimos en las imágenes en el día de ayer: "Se dejó a mis compañeros totalmente abandonados, era un coladero, dejaron a todos los violentos acercarse a primera fila".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.