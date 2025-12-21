Arguiñano: recetas de postres navideños de última hora para esta Nochebuena

La Navidad llega un año más a nuestras casas y Karlos Arguiñano comparte una selección de postres para celebrar la Nochebuena. Entre sus propuestas de última hora de este año destacan cinco postres que prometen convertirse en protagonistas en las sobremesas familiares.

Tarta de caramelo y chocolate

La tarta de Eva Arguiñano combina la suavidad del chocolate con el dulzor del caramelo, creando un postre que se convierte en el protagonista de cualquier mesa de Nochebuena. Decórala con unas grosellas, las galletas y unas hojas de menta para un toque navideño irresistible.

Tiramisú al plato

El tiramisúes un postre sencillo que siempre funciona y Arguiñano lo presenta en una versión al plato, más elegante y fácil de servir. Capas equilibradas de bizcocho, café y crema consiguen un resultado suave y cremoso, perfecto para quienes buscan un final de comida goloso. Este postre lo puedes decorar para que sea más navideño aún.

Pantxineta de café y cacao

Crujiente por fuera y cremoso por dentro, es una opción ideal para sorprender con un postre menos habitual, pero profundamente navideño. La tradición también admite pequeños guiños modernos como esta pantxinetade Eva que se ha inspirado en la receta del gran Bruno Oteiza.

Vasitos de café y dulce de leche

Para quienes buscan un postre individual con un toque de sofisticación, los vasitos de café y dulce de leche son la opción perfecta. Fáciles de preparar y muy vistosos, combinan el intenso sabor del café con la dulzura del dulce de leche, creando un contraste irresistible. Además, su formato individual los hace ideales para servir directamente en la mesa y sorprender a los invitados con un detalle elegante y delicioso digno de cualquier restaurante.

Panettone casero

El panettone es uno de los dulces estrella de estas fechas y hacerlo en casa puede parecer un reto. Sin embargo, Arguiñano simplifica el proceso para que el resultado sea esponjoso, aromático y lleno de sabor. Una receta ideal para disfrutar del placer de la repostería casera y sorprender con un clásico italiano hecho en casa.