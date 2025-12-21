La edición especial de La ruleta de la suerte reparte casi 70.000 euros en una noche llena de diversión y alegría

La suerte ha sonreído de una forma increíble a los tres concursantes de la noche. Montse, Esmeralda y Álvaro han jugado genial y prueba de ello es la gran cantidad de dinero que ha acumulado cada uno hasta el último momento.

Álvaro ha sido el más afortunado en este programa porque, después de conseguir el Bote, el concursante ha llegado a la Gran Final con casi 34.000 euros en su haber.

La velocidad de Esmeralda en las pruebas de velocidad ha sido clave para ella, porque solo en esta prueba ya había conseguido la mitad del total de 12.500 euros que se lleva a casa.

Montse, sin embargo, ha vivido momentos de máxima tensión en uno de los paneles. Pero finalmente, la hemos visto brillar porque ha pasado de perderlo todo a ganar más de 11.000 euros. Y no contenta con este panelazo, también ha resuelto el de la palabra oculta con casi 9.000 euros más.

¡Enhorabuena a los tres concursantes de La ruleta de la suerte noche!