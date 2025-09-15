El presidente de RTVE propondrá retirar a España de Eurovisión si Israel participa

El presidente de RTVE, José Pablo López, propondrá este martes 16 de septiembre en el Consejo de Administración retirar a España de Eurovisión si Israel participa en la próxima edición del festival de Viena 2026.

Este martes se decide

Así se ha anunciado en el programa de TVE 'Directo al Grano'. En caso de que España se retirara de Eurovisión se convertiría en el quinto país en rechazar su participación, siguiendo los pasos de Irlanda, Eslovenia, Islandia y Países Bajos. Este próximo martes se reunirá el Consejo de Administración de RTVE sobre las 9:30h en pleno debate sobre la participación española en el festival si se confirma la presencia del país israelí.

España no participará si lo hace Israel

"El conflicto pone ahora los ojos en Eurovisión. Os podemos adelantar que el Consejo de Administración de RTVE se reunirá mañana a las 09:30, donde el presidente de la corporación propondrá la retirada de España en el Festival si Israel participa", explicó la periodista Marta Flich.

"Para la próxima edición algo habrá que hacer"

Por otra parte, hasta el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, se ha pronunciado acerca de esta posibilidad: "La participación de Israel en Eurovisión es totalmente inaceptable, en el caso de que no consigamos expulsarles soy partidario de que España no participe este año", pero también Óscar López, ministro de Transformación Digital: "Para la próxima edición algo habrá que hacer", dijo. El objetivo, tal y como apuntan miembros del Gobierno, no es otro que vetar la participación de Israel igual que se hizo con Rusia.

Sánchez: "¿Por qué expulsaron a Rusia y no a Israel ahora?"

Esta misma mañana hasta Pedro Sánchez ha lanzado un mensaje a las competiciones internacionales que dejen competir a Israel: "Deben plantearse si es ético que Israel participe en competiciones internacionales", para luego compararlo con el conflicto entre Rusia y Ucrania: "¿Por qué se expulsó a Rusia tras la invasión de Ucrania y no se expulsa a Israel tras la invasión de Gaza?", explicó en la Interparlamentaria del PSOE en el Congreso.

La oposición, mientras tanto, siempre ha dirigido sus críticas hacia Pedro Sánchez y su Gobierno por "animar al boicot de la Vuelta": "Sánchez está obsesionado con Madrid, nos llevará a los peores tiempos del siglo XX, contra los judíos, Israel y contra Occidente", explicó la presidenta Ayuso, que al mismo tiempo anunció que tomará medidas tras el daño reputacional y económico en Madrid.

Posiblemente la histórica manifestación de miles de personas propalestina que provocaron la cancelación de la última etapa de la Vuelta en el centro de Madrid ha 'ayudado' a que este lunes se empiece a valorar la participación de España en el próximo Festival de Eurovisión si finalmente Israel forma parte de este.

