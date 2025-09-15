Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
España
Barcelona
Madrid

Eurovisión

El presidente de RTVE propondrá retirar a España de Eurovisión si Israel participa

José Pablo López propondrá sacar a España del festival durante el Consejo de Administración de la Corporación pública, que se celebrará este martes.

Representante de Israel en Eurovisión 2025

El presidente de RTVE propondrá retirar a España de Eurovisión si Israel participa | GTRES

Publicidad

El presidente de RTVE, José Pablo López, propondrá este martes 16 de septiembre en el Consejo de Administración retirar a España de Eurovisión si Israel participa en la próxima edición del festival de Viena 2026.

Este martes se decide

Así se ha anunciado en el programa de TVE 'Directo al Grano'. En caso de que España se retirara de Eurovisión se convertiría en el quinto país en rechazar su participación, siguiendo los pasos de Irlanda, Eslovenia, Islandia y Países Bajos. Este próximo martes se reunirá el Consejo de Administración de RTVE sobre las 9:30h en pleno debate sobre la participación española en el festival si se confirma la presencia del país israelí.

España no participará si lo hace Israel

"El conflicto pone ahora los ojos en Eurovisión. Os podemos adelantar que el Consejo de Administración de RTVE se reunirá mañana a las 09:30, donde el presidente de la corporación propondrá la retirada de España en el Festival si Israel participa", explicó la periodista Marta Flich.

"Para la próxima edición algo habrá que hacer"

Por otra parte, hasta el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, se ha pronunciado acerca de esta posibilidad: "La participación de Israel en Eurovisión es totalmente inaceptable, en el caso de que no consigamos expulsarles soy partidario de que España no participe este año", pero también Óscar López, ministro de Transformación Digital: "Para la próxima edición algo habrá que hacer", dijo. El objetivo, tal y como apuntan miembros del Gobierno, no es otro que vetar la participación de Israel igual que se hizo con Rusia.

Sánchez: "¿Por qué expulsaron a Rusia y no a Israel ahora?"

Esta misma mañana hasta Pedro Sánchez ha lanzado un mensaje a las competiciones internacionales que dejen competir a Israel: "Deben plantearse si es ético que Israel participe en competiciones internacionales", para luego compararlo con el conflicto entre Rusia y Ucrania: "¿Por qué se expulsó a Rusia tras la invasión de Ucrania y no se expulsa a Israel tras la invasión de Gaza?", explicó en la Interparlamentaria del PSOE en el Congreso.

La oposición, mientras tanto, siempre ha dirigido sus críticas hacia Pedro Sánchez y su Gobierno por "animar al boicot de la Vuelta": "Sánchez está obsesionado con Madrid, nos llevará a los peores tiempos del siglo XX, contra los judíos, Israel y contra Occidente", explicó la presidenta Ayuso, que al mismo tiempo anunció que tomará medidas tras el daño reputacional y económico en Madrid.

Posiblemente la histórica manifestación de miles de personas propalestina que provocaron la cancelación de la última etapa de la Vuelta en el centro de Madrid ha 'ayudado' a que este lunes se empiece a valorar la participación de España en el próximo Festival de Eurovisión si finalmente Israel forma parte de este.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Óscar Puente afirma que Hurtado y Peinado son "claros" ejemplos de "jueces que hacen política"

Imagen del ministro de Transportes, Óscar Puente.

Publicidad

España

Representante de Israel en Eurovisión 2025

El presidente de RTVE propondrá retirar a España de Eurovisión si Israel participa

Caso Koldo

Koldo "maniobró" para que la exmujer de Ábalos tuviera un cargo público en la delegación del Gobierno de Madrid

David Sánchez

La última oportunidad para David Sánchez antes del banquillo: la Audiencia de Badajoz aborda el recurso sobre su procesamiento

Pedro Sánchez: "Ni Rusia ni Israel deben ir a ninguna competición mientras no cese la barbarie"
PSOE

Pedro Sánchez: "Ni Rusia ni Israel deben ir a ninguna competición mientras no cese la barbarie"

El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska
La Vuelta

Marlaska elogia la imagen de "sociedad comprometida con la paz" tras las protestas de La Vuelta y felicita a los cuerpos policiales

Esperanza Aguirre en Espejo Público
Entrevista

Esperanza Aguirre señala al Gobierno ante los altercados de La Vuelta: "El señor Sánchez que se ha convertido en el 'podemita' más extremista"

Susanna Griso entrevista en directo a Esperanza Aguirre en Espejo Público tras los altercados de la Vuelta.

Protestas a favor de Palestina en Atocha durante La Vuelta
La Vuelta

Última hora de la Vuelta a España 2025 en directo: Óscar Puente habla de "torpeza" y de "maldad" al no querer el PP reconocer el genocidio

Según el ministro, el hecho de no querer reconocer el genocidio en Gaza lo achaca a una "torpeza" y, en el caso de "algún dirigente o alguna dirigente política de Madrid", además, a "cierta maldad".

Feijóo

Feijóo señala a Pedro Sánchez tras los incidentes de La Vuelta: "La marca España no puede servir a los problemas de corrupción del Gobierno"

Ayuso con el equipo de Israel en la Vuelta

VÍDEO: Ayuso apoya y posa con el equipo de Israel minutos antes del inicio de La Vuelta en Madrid

Imagen del ministro de Transportes, Óscar Puente.

Óscar Puente afirma que Hurtado y Peinado son "claros" ejemplos de "jueces que hacen política"

Publicidad