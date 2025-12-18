Antonio, el falso masajista denunciado que se define como 'chochólogo': "No abusé de ella, éramos pareja"

Dos vecinas de Sevilla acusan a Antonio de hacerse pasar por masajista, fotografiarlas desnudas y forzarlas a tener relaciones. Según la denuncia el falso masajista carecía de titulación y usaba el material íntimo que grababa de las mujeres para extorsionarlas.

En uno de los audios que enviaba a su entorno decía que él no trabajaba como masajista, sino como 'chochólogo', de una de las denunciantes. "Me la he hecho durante 7 años", afirmaba. A este hombre se le atribuyen varios delitos de agresión sexual, vulneración de la intimidad e intrusismo profesional.

Espejo Público habla con Antonio, el acusado de estos casos de acoso. Señala que en ningún momento ha estado detenido y que de lo único que dice ser culpable es de haber sido engañado por las dos víctimas. Mantiene que con una de ellas estuvo 3 años y medio pese a que ella estaba casada con otro hombre. Niega haberla fotografiado desnuda y asegura que esta mujer le dijo a su esposo que él había sido su masajista. "Cuando yo he sido su pareja durante 3 años".

La versión de las víctimas

Una de las víctimas cuenta que le conoció por el Facebook. Le dijo que confiara en él que era un buen hombre y que podía ayudarla con sus masajes, que hacía levantamiento de glúteos y de pecho. "Me estuvo toqueteando, lo que ha hecho es aprovecharse de mí", afirma. Además, cuenta que el acusado la amenazó con publicar sus imágenes.

Una de las víctimas ha hablado para Espejo Público. Asegura que todo lo que está hablando es mentira. "Es un embustero y eso lo sabe toda la gente de la isla", mantiene. En su caso también contactaron mediante Facebook, ella le comentó que tenía una contractura en la espalda y él se ofreció a darle un masaje. La mujer ha denunciado los hechos y ha puesto en conocimiento de la Guardia Civil muchos de los mensajes que le envió este hombre.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.