NUTRIMAN
Jamón para todos los bolsillos: las claves para elegir el plato estrella de estas Navidades sin gastarte demasiado
No hace falta gastar una fortuna para disfrutar de un buen jamón en estas fiestas. Saber elegir bien marca la diferencia entre pagar de más o acertar en la compra.
Publicidad
Durante años se ha pensado que el buen jamón es solo para bolsillos holgados, pero no siempre es así. Existen opciones más asequibles que mantienen sabor y calidad sin disparar el precio.
Según nos cuenta Nutriman, la clave está en fijarse en el origen y, sobre todo, en la etiqueta. El color indica desde jamones de máxima categoría hasta otros más económicos, ideales para el día a día o reuniones numerosas.
Ibérico y serrano no son lo mismo, y esa diferencia explica gran parte del precio. El primero destaca por su jugosidad y grasa infiltrada; el segundo, bien elegido, puede ser una alternativa más que digna.
Más Noticias
- La ruptura de Ilia Topuria y Giorgina acaba en los juzgados con una denuncia por extorsión y otra por malos tratos
- La bronca viral de Alejandro a su madre cuando vuelve de fiesta: "He cumplido el sueño de todo hijo"
- Boticaria García alerta de la presencia del anisakis en el pescado: ¿cómo podemos detectarlo?
Además, conviene pensar en el formato: comprar una pieza entera solo compensa si se va a consumir completa. A veces, elegir con cabeza es el mejor lujo en la mesa. ¡No te pierdas como distinguirlos en el vídeo de arriba!
Publicidad