Jamón para todos los bolsillos: las claves para elegir el plato estrella de estas Navidades sin gastarte demasiado

Durante años se ha pensado que el buen jamón es solo para bolsillos holgados, pero no siempre es así. Existen opciones más asequibles que mantienen sabor y calidad sin disparar el precio.

Según nos cuenta Nutriman, la clave está en fijarse en el origen y, sobre todo, en la etiqueta. El color indica desde jamones de máxima categoría hasta otros más económicos, ideales para el día a día o reuniones numerosas.

Ibérico y serrano no son lo mismo, y esa diferencia explica gran parte del precio. El primero destaca por su jugosidad y grasa infiltrada; el segundo, bien elegido, puede ser una alternativa más que digna.

Además, conviene pensar en el formato: comprar una pieza entera solo compensa si se va a consumir completa. A veces, elegir con cabeza es el mejor lujo en la mesa. ¡No te pierdas como distinguirlos en el vídeo de arriba!