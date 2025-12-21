Locura por Rosa y su posible bote esta semana en Pasapalabra: el único hito que le falta entre sus récords

Es la gran incógnita de Pasapalabra en este mes de diciembre: ¿Rosa Rodríguez va a convertirse en la ganadora del bote más alto en la historia del concurso? De momento, todos son suposiciones. Lo que es seguro es que en un programa de esta semana llegará a 24 aciertos y tendrá tres segundos para dar una última respuesta que valdría 2.542.000 euros.

Completar El Rosco es el único hito que le queda a la coruñesa de origen argentino. Desde que superó su primera Silla Azul, el 19 de noviembre de 2024, su huella ha ido creciendo y agigantándose. Se ha convertido en un referente para cualquier aspirante y, especialmente, para las mujeres. Fue la primera concursante en llegar a los cien programas, superó los 200 y aspira al bote con casi 280.

Rosa siempre ha reconocido que, como seguidora de Pasapalabra, se presentó al casting deseando seguir los pasos de Sofía Álvarez de Eulate. A estas alturas, para terminar de emularla, sólo le queda un reto: la concursante vasca es la única campeona en El Rosco en la actual etapa del formato. Fue la sucesora de Pablo Díaz al ganar un bote de 466.000 euros el 27 de septiembre de 2021 en un ajustadísimo duelo contra Marco Antonio.

Si Rosa es la mujer más longeva en toda la historia de Pasapalabra, hay otra estadística que ha superado junto con Manu. Son la pareja que más veces se ha enfrentado en El Rosco. Superaron la marca de 196 establecida por Rafa y Orestes y ahora el récord lo van marcando cada tarde que siguen jugando, tantos programas como la gallega lleve en el concurso.

Esta semana, Rosa puede terminar de hacer historia. Será la segunda vez que llegue a 24 aciertos. Tuvieron que pasar 209 programas para que viviera esa experiencia de quedarse a una del bote, entonces de 2.128.000 euros. Entonces se quedó rozando la gesta. El hito puede estar a punto de llegar. ¿Se convertirá en la campeona más importante de Pasapalabra?