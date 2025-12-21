Mejores momentos | Gran Final
La canción que Yatra escribió pensando en un amor y acabó dedicando a sus amigos: “Estaba pensando en ellos”
El coach colombiano presentó ‘Canción para regresar’, una de sus últimas canciones, y nos confesó el mensaje detrás de ella.
Los coaches tuvieron su momento de brillar sobre el escenario de La Voz en la Gran Final. Entre tanta emoción, Sebastián Yatra nos presentó ‘Canción para regresar’, uno de sus últimos temas, y con el que puso al público en pie en La Voz.
El coach protagonizó un momento inolvidable, y Eva González quiso conocer el mensaje que hay detrás de la canción. Yatra fue claro: la escribió pensando en una mujer, pero en el momento de la verdad, se imaginaba a otras personas.
Es la canción que uno escribe para regresar a un lugar, y lo normal en la música es a un antiguo amor, pero Yatra rompió con lo establecido: “Terminó siendo una canción sobre mis amigos”, reconoce el coach colombiano.
Además, para redondear el momento, Yatra destaca que al subirse al escenario y empezar a cantar, se imaginaba a sus amigos, a los coaches... ¡y hasta Eva González! Lo que unió La Voz, que no lo separe nadie, ¡dale al play y no te pierdas este momentazo!
