Pedro Sánchez: "Ni Rusia ni Israel deben ir a ninguna competición mientras no cese la barbarie"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha intervenido este lunes en la Interparlamentaria del PSOE en el Congreso tan solo unas horas después de que las protestas propalestinas en Madridobligaran a cancelar la última etapa de La Vuelta a España. La oposición ha cargado con dureza contra el jefe del Ejecutivo y le acusan de "alentar los altercados". Desde su propio partido defienden su posición.

"Hasta que no cese la barbarie ni Rusia ni Israel deben estar en ninguna competición internacional"

El líder socialista ha querido afirmar de forma "clara y rotunda" que "hasta que no cese la barbarie ni Rusia ni Israel deben estar en ninguna competición internacional más".

En relación al "genocidio" de Israel sobre Gaza, ha señalado que España "ha reconocido el estado de Palestina, como harán otros países europeos en el Congreso de Naciones Unidas, no es que estemos solos es que hemos sido los primeros". Enseguida ha hecho referencia a los incidentes de este domingo en Madrid: "Nosotros siempre hemos rechazado la violencia, sentimos una admiración profunda por nuestros deportistas y los ciclistas de La Vuelta a España y por eso se priorizó su seguridad ayer. Sin embargo, sentimos un enorme respeto y admiración por una sociedad española que se moviliza contra la injusticia y lo hace de forma pacífica", explicó Sánchez.

"¿Por qué se expulsó a Rusia y ahora no se expulsa a Israel?"

También mandó un mensaje a las organizaciones deportivas internacionales: "Deben plantearse si es ético que Israel participe en competiciones internacionales", para luego compararlo con el conflicto entre Rusia y Ucrania: "¿Por qué se expulsó a Rusia tras la invasión de Ucrania y no se expulsa a Israel tras la invasión de Gaza?". "Nuestra postura es clara y la inmensa parte de la ciudadanía lo comparte, gente de derechas, izquierdas, centro, están en la defensa de los derechos humanos", concluyó antes de volver a los "hitos" de su Gobierno en los últimos años.

Cruce de declaraciones de PP, VOX contra el Gobierno

La última etapa de La Vuelta se terminó cancelando cuando los manifestantes propalestinos consiguieron cortar el recorrido en el Paseo del Prado y bloquear el paso del pelotón. El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, enmarcó la tarde en "incidentes muy puntuales" y defendió que se resolvieron "rápidamente". Desde el PP, Alberto Núñez Feijóo responsabilizó al presidente: "Ha inducido a un ridículo televisado en todo el mundo". Isabel Díaz Ayuso fue aún más contundente: "Sánchez es capaz de cargarse el régimen democrático y liberal de la Transición". Y añadió: "El sistema no estaba preparado para un hombre como este". Vox, por su parte, se alineó con el diagnóstico de "final violento, triste y escandaloso".

