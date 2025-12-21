Antena3
"¿Estamos locos?": el 'pique' de Nuria Roca y Juan del Val por su alocada decoración navideña

Pablo Motos mostró el increíble árbol de Navidad que tienen en casa que ha sido motivo de 'disputas' matrimoniales.

"¿Estamos locos?": la increíble decoración navideña en casa de Nuria Roca y Juan del Val

La tertulia de actualidad con la que despide cada semana El Hormiguero siempre da pie a conocer un poco más a los colaboradores. En esta ocasión, Pablo Motos ha desvelado cómo es la increíble decoración navideña que tienen Juan del Val y Nuria Roca en casa.

El presentador ha mostrado como, tras medir el árbol, ha concluido con el debate de la semana anterior... ¡más de cuatro metros! "¿Estamos locos?", se ha podido escuchar decir a Trancas y Barrancas, que no daban crédito a lo que veían.

Nuria se ha justificado y Tamara Falcó le ha dado la razón alegando que, teniendo ese espacio, el árbol no podía ser más pequeño. ¡Imperdible!

La ruptura entre Ilia Topuria y Giorgina Uzcategui ha derivado en un complejo escenario judicial, con denuncias cruzadas que incluyen una presunta extorsión anónima y una denuncia por malos tratos, mientras ambos casos avanzan por la vía legal.

Increíble, el bote en una sola tirada y con pase directo a la final.

La velocidad de esta concursante para resolver los paneles musicales: “Además, sin ver el panel”

La reflexión de Jorge Fernández sobre la perspectiva del éxito: “Vivir de acuerdo contigo mismo”

Montse logra 8.975 euros en el panel con la palabra oculta

