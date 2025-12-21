La ruptura de Ilia Topuria y Giorgina acaba en los juzgados con una denuncia por extorsión y otra por malos tratos

La crisis legal y personal entre el campeón de la UFC Ilia Topuria y su ex pareja Giorgina Uzcategui se intensifica con denuncias cruzadas. Topuria denuncia un intento de extorsión, mientras que Giorgina habría presentado una denuncia por malos tratos en el contexto de su separación.

Topuria denuncia extorsión

Ilia Topuria, ha hecho pública una denuncia en la que asegura ser víctima de un intento de extorsión: afirma que alguien de su entorno le ha amenazado con difundir acusaciones falsas de malos tratos si no accedía a pagar dinero a cambio de que esas acusaciones no salieran a la luz.

Según su comunicado, Topuria sostiene que tiene pruebas documentadas que ya ha puesto en manos de la justicia, y que por ello ha cursado una denuncia formal con nombre y apellidos de la persona que, según él, estaría detrás de la extorsión, sin revelar públicamente quién es.

La denuncia de Giorgina Uzcategui

En paralelo, y en el marco de la ruptura entre ambos, Isabel Rábago afirmó que Giorgina Uzcategui habría formalizado una denuncia por malos tratos tras recibir la demanda de separación de Topuria. "En el momento en el que se le notifica a Giorgina la demanda de separación, ella se presentó en los despachos de abogado como víctima de maltrato", señaló, "su pretensión era puramente económica, a cambio de no llevar esa denuncia de maltrato".

Su abogada ha emitido un comunicado oficial en el que pide prudencia y respeto por la intimidad de las partes, subrayando que existe un procedimiento judicial en curso de carácter privado y familiar que afecta directamente a un menor, y ha rechazado hacer más declaraciones públicas fuera del ámbito legal correspondiente.